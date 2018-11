SONDAJ Pe cine susții la ”Puterea dragostei”? Votează-ţi concurentul preferat! Frumosi, tineri, curajosi, si mai pregatiti ca oricand sa-si intalneasca marea dragoste. Care este preferatul tau de la „Puterea dragostei”? Voteaza-l in sondajul de mai jos! Cei 12 concurenti, 6 femei si 6 barbati, vor locui impreuna timp de 8 ore pe zi in mijlocul unor decoruri deosebite, in unul dintre cele mai frumoase si incarcate de istorie orase ale lumii, Istanbul, Turcia. Emisiunea „Puterea dragostei” este o calatorie autentica in cautarea iubirii, o adevarata provocare atat pentru concurenti, cat si pentru telespectatori. Intrebarea pe care o genereaza reality-ul si miza acestuia transforma… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

