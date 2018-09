Sondaj partide politice. Marius Pieleanu, cifrele momentului

Stiri pe aceeasi tema

- Procentele din scrisoarea anti Dragnea sunt devastatoare pentru PSD: ”Partidul Social Democrat scade in preferințele electoratului, cercetarile sociologice indicand o opțiune de vot cuprinsa intre 25%-30%, cu mult sub scorul obținut de partid la alegerile parlamentare din anul 2016 (47%). De asemenea,…

- Dupa ce a fost achitat in prima instanta in Dosarul Consultanta, deputatul Mirea Draghici e vazut cu alti ochi atat in partid, cat si de cei dinafara acestuia. Reputatul sociolog Marius Pieleanu, directorul institutului Avangarde, il vede chiar ministrul al Economiei, posibil inlocuitor pentru atat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban (55 de ani) a declarat sambata, la Scoala de Vara a Femeilor Liberale de la Eforie Nord, ca urmeaza cele mai importante alegeri pentru Romania de cand a aderat la Uniunea Europeana – alegerile europarlamentare - iar PNL poate sa castige.

- Peste 120.000 de persoane au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, majoritatea fiind inregistrate la intrarea in tara, unde coloanele de masini de pe autostrada pan-europeana au ajuns la zece kilometri. Cele mai multe dintre persoanele care au venit in Romania sunt muncitori…

- Localnicii din Carpinet, judetul Bihor se pot lauda cu multe lucruri demne de cinste si mandrie, care sa ii plaseze oricand in prima parte a unui top al superlativelor autohtone. Pastrarea istoriei si a traditiilor autohtone nealterate, peisajele montane de o frumusete rara, cea mai spectaculoasa…

- Sondaj de ultima ora in șapte județe mari din Romania. Rezultate surprinzatoare pentru partide Sociologul Marius Pieleanu a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” rezultatele unui sondaj de opinie al Avangarde. Sondajele au fost facute in șapte județe mari din Romania și arata intenția de vot…

- Presedintele Institutului Sportiv Roman (ISR), Adrian Socaciu, propune partidelor politice din Romania adoptarea tichetului sport pentru sanatate, subliniind faptul ca fiecare dolar investit in activitatea fizica determina o economisire de 3,2 dolari in sistemul medical, conform Organizatiei Mondiale…