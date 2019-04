Sondaj Parlamentul European: PNL preia conducerea in cursa europarlamentarelor cu 25,2%

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Aliantei 2020 USR PLUS, Dacian Ciolos, si Dan Barna, se afla marti, 16 aprilie, in Baia Mare. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in jurul amiezii, presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca alianta propune oameni competenti si oameni cinstiti. “E o mare bucurie pentru noi sa fim astazi…

- Ea a scris, vineri, pe Facebook: "Spoiler alert: Calatoria neasteptata a hobbitului continua (si sper sa fie mai putin plictisitoare decat filmul) De luni ma intorc la prima mea iubire, de care mi-a fost foarte foarte dor. Ma intorc la presa scrisa, cea care m-a facut ce sunt astazi si care, mai ales,…

- Familia liberala o lanseaza joi pe daneza Margrethe Vestager in cursa pentru succesiunea lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene, au declarat marti pentru France Presse surse din cadrul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa. Supranumita "the tax lady" de presedintele american…

- Daca blocul ACUM ar accepta o coaliție cu Partidul Democrat, ar putea obține conducerea viitorului Guvern. Declarația aparține vicepreședintele PDM, Andrian Candu, în urma ședinței Consiliului Executiv al partidului, unde au participat și noii deputați aleși. Deși au spus ca refuzul blocului…

- REZULTATE ALEGERI MOLDOVA 2019, EXIT POLL ALEGERI MOLDOVA 2019. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, alaturi de Ucraina, Republica Moldova este zguduita, de la independenta sa fata de URSS, in 991, de crize politice repetate si are de gestionat, in acelasi timp, un conflict inghetat in Transnistria,…

- Cu doar trei luni inainte de alegerile europarlamentare, presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Daniel Barbu, a demisionat din functie, acesta intentionand sa candideze pe listele ALDE. Surse din cadrul AEP au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca in lipsa lui Barbu conducerea va fi asigurata…

- În Monitorul Oficial nr. 101 din 8 februarie a.c. au fost publicate deciziile prim-ministrului României, doamna Vasilica - Viorica Dãncilã, privind numirea la conducerea Direcției Generale Antifraudã Fiscalã a trei noi inspectori generali. Astfel, domnul Raul…

- Viorica Dancila: Romania, un aliat de incredere in cadrul NATO Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila l-a sigurat pe secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, ca România va fi în continuare un aliat de încredere, care…