- Autor: Petru ROMOȘAN Merita sa mai luam in serios alegerile prezidentiale din noiembrie 2019 ? Merita, dar nu pentru ca am putea influenta ceva cu votul nostru sau pentru ca alegerea unui candidat sau a altuia ar putea schimba decisiv traseul, directia pe care se va inscrie Romania in urmatorii cinci…

- Un sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM arata ca, daca week-end-ul viitor ar avea alegeri, favorit la prezidențiale ramane Klaus Iohannis, cu aproape 45 de procente. Urmatorul clasat este Dan Barna, urmat de Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu și Viorica Dancila.Sondajul a fost realizat…

- Victor Ponta a anuntat ca Pro Romania urmeaza sa decida luni in sedinta daca partidul va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale sau daca va sustine candidatura lui Mircea Diaconu. Liderul Pro Romania a spus ca actorul este un candidat altfel si este o alternativa pentru cei care nu vor sa…

- Un congres aproape in soapta. O sala de marime medie, un public tacut, aplauze de complezenta, ca la teatru, unde se joaca o piesa clasica, modesta, cu actori de mana a doua. Viorica Dancila, votata in unanimitate candidat prezidential al PSD, va juca, cu siguranta, cartea modestiei. Crede in oameni,…

- Biroul de Presa Alde Neamț a transmis la redacție un material care atrage atenția asupra sondajului IMAS care se refera, in principal, la alegerile prezidențiale. Potrivit acestui sondaj, Calin Popescu Tariceanu ocupa poziția a doua, cu 14% din intenția de vot, pe cand Viorica Dancila ocupa poziția…

- Traian Basescu a afirmat, referitor la situația din Caracal, ca Viorica Dancila „a sarit repede pe valul oportunismului”, și vrea sa profite de o astfel de drama pentru a face un joc politic minor. El a adaugat ca președintele Klaus Iohannis și premierul nu s-au grabit in acest caz cu ședința CSAT.„Am…

- Conducerea PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Pe ordinea de zi se afla desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale din toamna, dupa ce, intr-o sedinta anterioara,…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…