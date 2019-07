Stiri pe aceeasi tema

- Identificarea tuturor contributiilor fiscale catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) reprezinta in continuare o problema majora in randul companiilor, desi prevederile privind aceste taxe si contributii sunt in vigoare inca din anul 2005, conform unui sondaj EY Romania derulat in luna iunie…

- Conform datelor centralizate de catre www.stopcontrabanda.ro, in prima jumatate a lui 2019 autoritațile romane au impiedicat peste 78 de milioane de țigarete de contrabanda sa ajunga pe piața din Romania, de aproape doua ori mai multe decat in primul semestru al anului trecut, cand au fost capturate…

- 7 din 10 romani asculta muzica rock. Majoritatea prefera acest gen de muzica pentru ca le da energie (39%), 36% dintre aceștia considera ca este o muzica de calitate, iar 8% spun ca se regasesc in spiritul de rocker. De altfel, atunci cand spun rock, majoritatea romanilor se gandesc la libertate…

- Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB a depasit 35,5 de miliarde de euro in ultima sedinta de tranzactionare din aprilie 2019, comparativ cu 30,6 miliarde euro la final de 2018, in crestere cu 16%.Piata de capital din Romania a crescut cu 14,5%…

- Cea mai mare amenințare pentru Romania in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și de un razboi in zona. De asemenea, peste 60 la suta dintre romani cred ca Rusia a fost și ramane principala amenințare la adresa securitații Romaniei, conform unui sondaj realizat de INSCOP…

- Durerile de cap raportate de catre copii sunt un subiect asupra caruia treneaza incertitudinea: sunt ele reale sau se manifesta numai in cazul adulților? Un studiu recent efectuat de catre Asociația Mame pentru Mame arata faptul ca majoritatea parinților din Romania considera durerile de cap acuzate…

- ​Purtam o discuție, recent, cu specialiști în finanțe despre economisire și investiții. Așa am auzit, de la unul dintre aceștia, cum și-a educat fetița, care învața într-una dintre școlile din București. Povestea este reala. Acum este în clasele primare și la școala vin tot felul…

- in valoare de 4 milioane euro Instant Factoring anunța rezultatele primului an de activitate pe piața de factoring din Romania. In primul an de funcționare compania a acordat 1.930 de finanțari companiilor mici și microintreprinderilor din Romania, in valoare totala de 4 milioane euro. Pentru 2019,…