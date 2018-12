Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie de la Londra, a declarat ca un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana este "o optiune pentru viitor", dar nu una pentru prezent, informeaza postul Sky News.

- Majoritatea cetatenilor Marii Britanii vor ramanerea tarii in Uniunea Europeana si sunt favorabili organizarii unui nou referendum pe aceasta tema, conform unui sondaj Sky Data organizat la comanda postului Sky News.Potrivit sondajului, 54% dintre britanici ar prefera ramanerea natiunii in…

