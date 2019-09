Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gușa crede ca Rovana Plumb nu a avut o susținere puternic pentru funcția de comisar european, subliniind ca au mai existat candidați cu probleme de integritate, cel mai bun exemplu fiind chiar Jean-Claude Juncker. ”La noi a fost și candidatura șchioapa și nici susținerea nu a fost pe masura”,…

- Termenul limita de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Biroul Electoral Central a validat inregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu, Kelemen Hunor, Viorica Dancila și Theodor Paleologu la alegerile prezidențiale,…

- Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala. Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- Klaus Iohannis, Theodor Paleologu și Mircea Diaconu au venit in Constanța in același timp, dupa ce Dan Barna și Viorica Dancila au bifat și ei vizita la malul marii in urma cu doua saptamani, la 48 de ore distanța unul de altul. Primii cinci prezidențiabili s-au grabit sa ajunga in Constanța la inceputul…

- Sondajul a fost realizat in perioada 27 august - 2 septembrie, pe un eșantion de 1067 de respondenți, votanța, in varsta de 18 ani și peste. Marja maxima de eroare la nivelul intregului eșantion: +/-3% la un nivel de incredere de 95%. Metoda de culegere a datelor: fața-in-fața, la domiciliul respondenților.…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Sondajul IMAS Romnibus dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis este cotat la 36,5-, apoi vine Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4-, Victor Ponta, cu 12,2- si Dacian Ciolos cu 11-. Pe urmatoarele pozitii se afla Viorica Dancila, cu 5,8-, Dan Barna cu 4,6-, Kelemen Hunor, cu 1,6- si Eugen Tomac cu 1,4-.…