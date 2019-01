Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca va colabora cu PNL pentru pregatirea campaniei pentru alegerile prezidentiale, mentionand, in legatura cu posibilitatea unei candidaturi a lui Dacian Ciolos, ca este foarte bine ca fiecare sa-si prezinte oferta electorala. Intrebat daca a vorbit cu PNL,…

- PSD in era Liviu Dragnea ajunge sub 20% in intentiile de vot ale romanilor, potrivit unui sondaj IMAS, comandat de Europa FM. in ceea ce priveste intentia de vot pentru alegerile prezidentiale de la finalul anului 2019, Klaus Iohannis conduce detasat, iar actualul lider al PSD nu pare sa aiba vreo sansa.…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, vineri, ca va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale si a anuntat obiectivele pentru acest an. "Incepem anul 2019, un an cu foarte multe provocari,...

- Presedintele Klaus Iohannis sustine vineri, la ora 12.00, declaratii de presa la Palatul Cotroceni. Principalele declaratii: Saptamana viitoare vom avea viozita Comisiei Europene pentru a incepe in forta aceasta presedintieIn luna mai avem primele alegeri, cele europarlamentare. Este foarte important…

- Anul acesta, confruntarile politice sunt unele deosebit de importante, fiind marcate de cursa pentru Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a devenit primul candidat oficial la prezidentiale. Dupa anuntul de la Sibiu, a deschis campania pentru alegerile din 2019. In 2018, DCNews a realizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea probleme. "Eu stau destul de bine in sondaje, am prima sansa. Candidatura lui Ciolos nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are prima sansa la alegerile prezidentiale iar o candidatura a fostului premier Dacian Ciolos nu-i va crea...

- Ismail Haniyeh, liderul organizației islamiste Hamas, un oponent al cooperarii cu Israelul, l-ar invinge pe actualul președinte palestinian Mahmoud Abbas in cazul organizarii de alegeri pentru conducerea Autoritații Palestiniene, potrivit unui sondaj de opinie, citat de Times of Israel, informeaza Mediafax.