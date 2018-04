Stiri pe aceeasi tema

- Partidul nationalist ungar Jobbik a anuntat ca va adopta masuri mai aspre de combatere a coruptiei in cazul in care va castiga alegerile parlamentare din Ungaria, din 8 aprilie, relateaza miercuri MTI. Liderul Jobbik, Gabor Vona, a declarat intr-o conferinta de presa ca masurile respective…

- Creștere spectaculoasa a salariilor bugetarilor. Veniturile nete sunt aproape duble fata de ultimii doi ani. Potrivit schemei de salarizare, un medic a incasat in luna februarie 9.400 lei, cu 4.900 lei mai mult fata de decembrie 2016.De asemenea, un profesor castiga acum 3.450 de lei cu aproape…

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, sustine ca formatiunea pe care o reprezinta, impreuna cu Partidul Platforma Demnitate si Adevar, isi doreste nu doar sa castige alegerile din municipiul Chisinau, care au loc in data de 20 mai, dar si scrutinul parlamentar de la sfarsitul…

- Vicepreședintele PD susține ca cea mai importanta lupta cu adversarii politici ai formațiunii va fi data in toamna acestui an, cand in Moldova urmeaza sa se desfașoare alegerile parlamentare ordinare.

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- Fostul premier Adrian Nastase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia, facand trimitere și la marele absent de la aceste alegeri, Aleksei Navalnii, principalul opozant al actualului sef al statului.„(...)E adevarat ca a lipsit candidatul care era așteptat…

- Moldova are nevoie de o coalitie pro-europeana dupa alegerile parlamentare de la sfarsitul acestui an. Este opinia presedintelui Partidului Democrat, lansata la o intalnire de lucru cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko.

- Cetatenii Republicii Moldova isi doresc ca dupa alegerile din 2018 premier al tarii sa fie Pavel Filip. Sunt datele prezentate in barometrul socio-politic, realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat din Moldova. La sondaj au participat 1.099 de persoane din 76 de localitati.

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a indemnat toate partidele de opozitie sa boicoteze alegerile parlamentare din acest an, deoarece formatiunile politice respective nu ar avea sanse electorale in conditiile sistemului mixt de vot.

- Un sondaj de opinie realizat in luna februarie 2018 de institutul IMAS indica o prabușire dramatica a principalului partid de guvernamant in intenția de vot. Potrivit cercetarii, PNL ar fi depașit PSD in preferințele alegatorilor, iar ALDE este aproape sa iși dubleze intenția de vot. Este al doilea…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, și-a anunțat ieri candidatura la funcția de primar al municipiului Chișinau, alegeri care ar trebuie sa aiba loc in luna mai curent. In același timp, in spațiul public se speculeaza ca alegerile locale ar putea avea loc in 2019, tot atunci…

- In plina criza a coaliției de guvernare din Israel, un sondaj arata care ar fi configurația politica a parlamentului (Knesset) in cazul organizarii de alegeri anticipate.Amenințat de partenerii de coaliție cu forțarea unor alegeri anticipate, partidul lui Netanyahu, Likud, ar caștiga 29 de…

- Italienii au mers la vot pentru a si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani, scrie Digi 24.Scrutinul parlamentar…

- Germania a reusit sa iasa din criza politica in care a intrat dupa alegerile parlamentare din toamna. Cancelarul german, Angela Merkel, va forma cel de-al patrulea Guvern, dupa ce Partidul Social-Democrat din opozitie a votat in favoarea unei coalitii cu Uniunea Crestin-Democrata.

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Estimarile arata ca nu va fi un invingator clar, iar pentru Italia ar putea urma o perioada de instabilitate, care ingrijoreaza Uniunea Europeana. Mulți italieni inca nu s-au hotarat cu cine sa voteze.

- In cadrul vizitei președintelui in Germania, Dodon a avut mai multe intrevederi și discuții informale. Deasemenea, s-a discutat despre situația in Republica Moldova și din regiune și relațiile politice și economice moldo-germane. Declarația aparține purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban.

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Violențe in Italia inainte alegerile parlamentare. Studenții care se opun partidului neo-fasciștilor din Italia s-au laut la bataie cu poliția la Milano in cadrul uneia dintre cele 20 de adunari ținute in Italia, weekendul acesta, pentru ca politicienii sa ia atitudine, inainte de alegerile parlamentare…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- La alegerile parlamentare din acest an va fi testat, in premiera, votul prin internet, de la distanta. Daca acest sistem electronic se va dovedi functional, programul va fi utilizat pe larg la scrutinul din 2022. Anuntul a fost facut de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul unei intilniri…

- Partidul Democrat din Moldova va efectua un sondaj de opinie în Chișinau, pentru a vedea ce așteptari au locuitorii orașului de la viitorul primar și cum cred ei ca formațiunea ar trebuie sa abordeze alegerile locale anticipate. Un sondaj similar ar putea fi organizat și în Balți. Anunțul…

- Intr-un alt sondaj DC News, Steluța Cataniciu, deputata ALDE, a ieșit pe locul al treilea la capitolul politiciana anului. "M-am bucurat ca am prins podiumul. Inaintea mea erau alte doua doamne - Gabriela Firea și Lia Olguța Vasilescu", a spus Steluța Cataniciu la interviurile DC News Live.…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, afirma ca nu va admite repetarea scenariului din 2014, cind partidul sau a fost exclus din cursa electorala pe ultima suta de metri, comunica Noi.md. Politicianul a anunțat ca va inscrie in cursa electorala pentru acest an doua partide – Partidul Nostru și…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat luni, 12 februarie, ca in cateva zile isi va depune demisia din functie. Acesta sustine ca a luat decizia respectiva dupa ce activitatea municipalitatii a fost blocata la comanda liderului PDM, Vlad Plahotniuc, prin faptul ca mai multi functionari publici…

- Mihai Ghimpu, presedintele Partidului Liberal din Republica Moldova, a declarat, joi, ca alegerile parlamentare ce vor fi organizate in acest an nu vor fi libere si corecte, adaugand ca formatiunile unioniste ar putea forma o alianta, relateaza Unimedia.info.

- Alegerile parlamentare care vor avea loc anul curent nu vor fi libere, corecte si democratice. Procesul deja a inceput sa nu fie corect. Declaratia a fost facuta de liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN.

- Potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS) inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul...

- Alegerile parlamentare, ce urmeaza sa se desfasoare conform noului sistem electoral, ar putea avea loc la sfirsitul lunii noiembrie curent. Despre aceasta a anuntat presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul editiei din aceasta seara a emisiunii „Buna Seara” de la Moldova 1. „Deși inca nu…

- Remanierile guvernamentale de la finele anului 2017 s-au soldat cu crearea unei unitați guvernamentale, dedicata in totalitate integrarii europene și subordonata viceprim-ministrului Iurie Leanca, investindu-se astfel in imaginea vicepremierului, al carui partid va participa la alegerile parlamentare…

- Analistul politic Anatol Țaranu afirma ca dupa alegerile parlamentare din acest an, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor ar putea face coaliție pentru guvernare, deși actualmente cele doua partide se afla in opoziție de viziuni, unul fiind partid care se declara pro-european și altul…

- Inspectia Judiciara a trimis o scrisoare Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, in care solicita documentatia legata de corespondenta purtata de comisie cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Igor Dodon nu exclude faptul ca ar putea fi primul pe lista electorala a Partidului Socialistilor la alegerile parlamentare de anul curent. Declaratia a fost facuta de seful statului in cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.

- Membrul CEC, Andrei Volentir a comentat pe pagina sa de facebook decizia Comisiei de a respinge ini'iativa Adunarii Constituante de abrogare a modificarilor Codului Electoral privind votul mixt prin referendum.

- Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj le transmite celor care s-au grabit sa vorbeasca despre desemnarea candidatului la Primaria Targu-Jiu la alegerile locale din 2020 ca aceasta nu este prioritatea partidului in acest moment. Carciumaru susține ca in acest moment in partid exista alte probleme…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Rusia incearca sa se implice in alegerile parlamentare, care vor avea loc la toamna in țara noastra, la fel ca in scrutinul prezidențial din SUA din 2016. Declarația a fost facuta de congresmanul american Will Hurd in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune MSNBC.

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc in 8 aprilie, a anuntat joi seful statului, Janos Ader, cu trei luni inainte de un scrutin care ar urma sa confirme al treilea mandat consecutiv de premier al conservatorului Viktor Orban, scrie AFP.

- „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat alegerile parlamentare, poate castiga si alegerile prezidentiale”, a declarat Niculae Badalau la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Liderul PSD Liviu Dragnea nu a dorit sa vorbeasca despre o posibila…

- Numarul total de pasageri înregistrat pe zborurile charter în anul 2017 a fost de 82.695, în crestere cu aproape 15.000 de pasageri fata de anul 2016, reprezentând un procent de 22%. "Am finalizat anul 2017 cu 2,69 milioane de pasageri. Am avut o crestere de aproape…

- Sef al guvernului timp de 22 de ani pana in 2003, Mahathir a fost ales de catre cele patru partide ale coalitiei de opozitie in timpul unei conventii organizate duminica, in speranta ca il va invinge pe actualul premier, Najib Razak, implicat intr-un scandal de coruptie si foarte criticat pentru…