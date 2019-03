SONDAJ INSCOP. Prăbușire: Procentul a scăzut la JUMĂTATE! Sondajul a fost realizat in perioada 5 - 13 martie, pe un eșantion de 1053 de persoane. S-a facut prin chestionar care a fost completat la domiciliul celor care au raspuns. Rezultatele sondajului arata co oamenii sunt pesimiști cu privire la viitorul Romaniei. Majoritatea- 72,8%- cred ca Romania se indreapta intr-o direcție greșita. In urma cu aproape doi ani, procentul romanilor pesimiști cu privire la viitorul Romaniei era mai mic, fiind situat la 53,4%. Atunci, 36,6% considerau ca țara se indreapta catre o direcție buna. Cei mai mulți nehotarați cu privire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana dedicata femeii, AVON Romania, unul dintre cei mai mari jucatori ai pieței locale de produse de frumusețe, publica datele unui studiu despre barierele resimțite de femeile din Romania in atingerea potențialului lor profesional și personal. Studiul a fost prezentat in cadrul celei de-a șasea…

- Cu 55 de milioane de lei, fonduri europene, au aparut in toata Romania 110 centre de informare și promovare turistica. Majoritatea proiectelor s-au dovedit utile, dar sunt și cazuri in care banii s-au cheltuit degeaba. Centrul turistic din Baneasa, o comuna din județul Constanța, a costat peste 600.000…

- Migratia a scazut la jumatate, iar numarul masinilor furate in strainatate si descoperite la frontierele Romaniei s-a dublat in 2018, a afirmat marti seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, comisarul-sef Adrian Popescu, la bilantul IGPF pe anul trecut. Potrivit acestuia,…

- Decembrie si ianuarie - doua luni de contractie in industrie Accente In industrie, activitatea extrem de slaba din decembrie s-a prelungit si dupa anul nou, desi in ianuarie vedem si mici semne de redresare. Contractia de la "schimbarea anilor" are caracter ciclic si reprezinta o slabiciune structurala…

- Aproape 3500 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in anul 2018, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Roman a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807 vehicule, in toata țara. In urma controalelor s-a constatat ca aproape…

- Incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au afectat planurile de investitii pentru 57% dintre companiile din Romania, iar procentul celor care sunt optimisti in privinta economiei romanesti a scazut semnificativ, potrivit unui studiu publicat, joi, de EY Romania.Procentul celor…

- Delta Tulcea s-a desfiintat in 2013 si a repornit din liga a patra sub numele de Delta Dobrogea Tulcea. La 4 ani si jumatate de la acel moment, clubul este din nou in pragul falimentului, asta in conditiile in care in urma cu doi ani si jumatate gruparea tulceana a fost aproape de promovarea in liga…

- Viitorul este singurul club din prima liga din Romania care are un nutriționist dedicat, Cristi Margarit lucrand de un an și jumatate cu baieții lui Hagi. Proiectul lansat de Hagi la Viitorul in urma cu aproape un deceniu are toate ingredientele fotbalului internațional. Academie de fotbal cu concept…