Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj național realizat de INSCOP Research la comanda Societații Naționale de Medicina Familiei, in colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistența Sociala din cadrul Universitatii din București și Societatea Romana de Microbiologie releva ca aproximativ doua treimi dintre respondenți sunt de…

- INSCOP Research a realizat un studiu privind viziunea pe care o au romanii asupra vaccinurilor și a vaccinarii. Rezultatele arata ca percepțiile raționale asupra acestui subiect sunt viciate semnificativ de o serie de mituri. Potrivit studiului, majoritatea romanilor sunt de acord cu vaccinarea, procentul…

- Orice reglementari care creeaza mecanisme directe sau indirecte de subordonare a magistratilor sunt neconstitutionale, afirma cadrele didactice ale Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti (UB). "In temeiul misiunii lor de a contribui la statornicirea spiritului de dreptate, cadrele didactice…

- Din 1997 si pana in prezent, tot mai multi romani se muta de la oras la sat decat invers. Totusi, mutarile din orasele mai mici in orasele mari reprezinta un flux din ce in ce mai important al migratiei interne, potrivit Mediafax. Fluxurile migratiei interne arata ca, intr-o societate aflata in curs…

- Felix Rache, fostul purtator de cuvant Guvernului Tudose, susține ca in mandatul fostului premier se incheiase acord cu Banca Mondiala pentru construcția de autostrazi. Rache arata ca odata schimbat Guvenul, Dragnea a avut grija sa trimita la plimbare Banca Mondiala și sa revina la vechile metode.Citește…

- Intentia de vot pentru alegerile europarlamentare arata o lupta cot la cot intre un PSD care se prabuseste si un PNL in plina revenire, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. USR si PLUS, care au fost masurate sepaarat, au 10%, respectiv 7%.

- prof. Min HUH Pe parcursul unei zile, teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului a fost platoul de filmare pentru un documentar ce urmeaza sa fie realizat de o televiziune din Coreea de Sud. realizarea de documentare. Profesorul de paleontologie dr. Min Huh de la Chonnam National…