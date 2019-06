Daniel Suciu, Daniel Florea și Sorin Bota sunt candidații inscriși pentru funcția de președinte executiv. In acest context, DC News a lansat un sondaj cu intrebarea ”Cine merita sa fie președinte executiv al partidului?, iar cititorii noștri l-au ales pe Daniel Suciu - 47,6% pe primul loc. Acesta a fost urmat de Eugen Teodorovici - 39,7%, Daniel Florea - 10,7% și Sorin Bota - 2%. In momentul in care am demarat sondajul, Eugen Teodorovici nu se retrasese din cursa.

