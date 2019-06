Sondaj în Germania. Răsturnare incredibilă la vârful politicii Astfel, Verzii sunt creditati cu 27% din voturi, in crestere cu 9% intr-o saptamana, in raport cu un studiu precedent, potrivit sondajului Forsa realizat intre 27 si 31 mai, pentru posturile de televiziune RTL si n-tv. Ei devanseaza cu un procent CDU-CSU (26%, in scadere cu 2%), clasati in frunte in Germania in alegerile europene, insa cu cel mai prost rezultat in alegeri nationale de la fondarea Germaniei contemporane in 1949. SPD, membru al coalitiei conduse de Angela Merkel, isi continua caderea, cu numai 12% in intentiile de vot (-5%), rezultat care risca sa alimenteze o dezbatere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

