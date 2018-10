Sondaj IMAS: PSD se prabuseste sub 30%. Cum se situeaza celelalte partide

Stiri pe aceeasi tema

- PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns la 28%, in timp ce PNL, macinat de probleme interne, se situeaza la 27%, reiese dintr-un sondaj IMAS comandat de USR si citat de Adevarul. Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos a depasit, la mustata, USR, in timp ce ALDE,…

- Intr-un comunicat transmis miercuri, Miscarea Romania Impreuna afirma ca dezbaterile din Parlamentul European, care au avut loc in prezenta premierului Dancila, "demonstreaza ca Romania a ajuns sa aiba un guvern nedemn si ilegitim". "Simplul fapt de a castiga alegerile nu da dreptul nimanui sa isi…

- Mișcarea Romania Impreuna (RO+) cere partidelor din coaliția guvernamentala și Guvernului Romaniei sa inceteze imediat orice acțiune politica sau de propaganda care poate duce la scoaterea țarii noastre din Uniunea Europeana. „In mod programatic, PSD și aliații sai politici au deturnat Romania de…

- Fondatorul partidului Miscarea Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a lansat o critica la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, postand, pe pagina sa de Facebook, un filmulet cu promisiunile facute de seful social-democrat in campania electorala. Astfel, fostul premier tehnocrat incearca sa atraga atentia…

- 35% din romani ar vota la urmatoarele alegerile parlamentare cu PSD, in vreme ce 19% ar alege PNL si 13% Miscarea Romania Impreuna, formatiunea fondata de fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, potrivit unui sondaj din luna august realizat de Sociopol. In acelasi studiu, partidul lui Calin Popescu…

- In cadrul coaliției de guvernare se discuta tot mai mult despre candidatul la alegerile prezidențiale. Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat, in interiorul partidului, intenția de a candida, in timp ce Liviu Dragnea nu exclude o candidatura. Citește și: SONDAJ SOCIOPOL, dupa protestele din…

- "Abuzurile de vineri seara nu sunt o simpla intamplare, ci sunt efectul unui sistem electoral profund disfunctional. Ajungerea la putere a unor personaje precum Carmen Dan, Viorica Dancila, Gabriela Firea, doamna Speranta Cliseriu sau chiar domnul Liviu Dragnea, toate acestea au fost posibile datorita…