- PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns la 28%, in timp ce PNL, macinat de probleme interne, se situeaza la 27%. Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos a depasit, la mustata, USR, in timp ce ALDE, partid aflat in coalitie cu PSD, a trecut, surprinzator, de 11%, arata un sondaj…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (septembrie-octombrie). Sondajul a fost realizat în perioada 20 septembrie – 1 octombrie, pe 1067 de persoane, la domiciliul respondenților.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD-ul continua sa domine scena politica cu 37%, urmat la mare distanța de PNL cu 22%, pe locul al treilea ALDE cu 9% și USR cu 8%. Urmeaza un pluton de partide cu cifre relativ egale Pro Romania cu 6%, Mișcarea Romania Impreuna cu 5%, PMP 5%, UDMR 5%.…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (septembrie-octombrie). Sondajul a fost realizat in perioada 20 septembrie – 1 octombrie pe 1067 de persoane la domiciliul respondenților. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri,…

- Documente atasate: Sondaj Sociopol Partidele fostilor premieri Victor Ponta și Dacian Cioloș, Pro Romania si, respectiv, Miscarea Romania Impreuna ar atinge și ele pragul electoral. In plus, tabara pro-PSD are o majoritate de 53%, in timp ce tabara anti-PSD insumeaza 35%, potrivit sondajului.…

- Un sondaj realizat de Sociopol arata ca, in cazul in care ar fi duminica viitoare alegeri parlamentare, PSD ar avea un scor de 35%, PNL de 19%, ALDE – 10% iar USR – 8%. De cea mai mare incredere se bucura Raed Arafat – 59%, urmat de Klaus Iohannis – 33% si Gabriela Firea – 26%. Potrivit sondajului Sociopol,…