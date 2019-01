Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis conduce detasat in preferinta electoratului pentru obtinerea unui nou mandat de presedinte, potrivit unui sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. Al doilea clasat e Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE. Pe de alta parte, cea mai buna varianta a PSD ar fi Gabriela Firea, aceasta avand…

- „Liviu Dragnea nu poate sa fie candidatul celor de centru-stanga, pentru ca nu are absolut nimic in comun. Sigur, e șeful unui partid care are aceasta denumire, dar prin comportamentul sau, prin averea pe care o are, prin politicile naționalist-populiste pe care le promoveaza, n-are nicio legatura.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a solicitat, duminica, social-democratilor sa depuna o plangere penala pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis. "Iohannis, care tradeaza...

- "Daca o parte dintre parlamentarii din PSD aleg sa sara parleazul si sa sustina o motiune de cenzura impotriva propriului partid, PSD poate sa inchida pravalia (...) Sa fie constienti ca daca o parte din actuala majoritate va sprijini o eventuala motiune de cenzura, partidul este intr-o mare problema", a…

- PSD nu va iniția niciun demers de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, susține Liviu Dragnea. In schimb, conducerea partidului l-a insarcinat pe Tudorel Toader sa pregateasca o sesizare la CCR pe marginea refuzului președintelui de-a numi doi miniștri propuși de premier. The post Dragnea il „iarta”…

- Eveniment Reactia lui Ilan Laufer, dupa ce l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: Am avut o reactie la cald, bazata pe o puternica incarcatura emotionala Tweet Print Mail Autor: Ana Petrescu astazi, 18:11 2 Social-democratul a atasat postarii sale certificatul sau de nastere pentru a dovedi…

- Președintele Romaniei a criticat Guvernul dupa prezentarea raportului MCV și impunerea unor recomandari, menționand ca singurul obiectiv al Executivului este de a il scapa pe Liviu Dragnea de dosare și de inchisoare."Observam cu totii , cu mare ingrijorare, ca acesti guvernanti se fac ca ploua,…