Stiri pe aceeasi tema

- ​Liberalii cer PSD-ALDE sa le susțina proiectul de revizuire a Constituției în sensul celor decise la referendumul din 26 mai și vor ca referendumul de validare a acestuia sa aiba loc odata cu prezidențialele. ​„Am elaborat proiectul de revizuire a Constituției, l-am prezentat opiniei…

- FOTO (de la stanga la dreapta): Nicu Tanase, Ion Ștefan, Catalin Toma, David Chirița, Norocel Pompiliu-Stroe și Adrian Crețu Președintele PNL, Ludovic Orban, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, au felicitat filiala Vrancea, numind-o ”campioana alegerilor din 26 mai” Ieri a avut loc ședința Comitetului…

- Rezultatul spectaculos al alegerilor europarlamentare produce cutremur pe scena politica. Opozitia PNL si USR, care a reusit un scor istoric, de peste 50%, impreuna, poate schimba majoritatea in Legislativ, prin coagularea tuturor fortelor, inclusiv independentii de la Pro Romania, parlamentarii UDMR,…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) și Grupul de studii socio-comportamentale – Avangarde a prezentat rezultatele exit-poll-ului realizat la nivel național: PSD – 25.8% PNL – 25.8% USR-PLUS – 23.9% Pro Romania – 5,4% UDMR – 5,4% PMP – 5,2% ALDE – 4,9% ALTII – 3,3% Exit-poll-ul a fost realizat…

- Dupa ce Ludovic Orban a declarat ca “este foarte putin probabil ca Pro Romania sa devina un partener”, Victor Ponta ii raspunde liderului PNL si pune “cruce” unui viitor guvern care sa lase PSD in opozitie inainte de 2020. “Ludovic – sa te scap de dilema : parlamentarii ProRomania NU vor vota un Guvern…

- "Eu cred sincer ca PNL poate scoate un scor istoric la aceste alegeri, intre 25 si 30%. Cred ca, pe data de 26 mai, Ludovic Orban va anunta un scor istoric al PNL, intre 25 si 30%. PNL, asa cum este astazi, cum simtim lumea, este clar ca poate castiga alegerile in fata PSD. Vom castiga alegerile…

- Zilele trecute, presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Targoviste spunea ca pe 26 mai 2019, au loc alegeri cruciale pentru Romania. Liderul liberalilor a spus ca este vorba despre alegerile pentru Parlamentul European in care romanii sunt chemati sa decida cine va reprezenta Romania la…

- Liberalii au o mare responsabilitate, aceea de a castiga alegerile inaintea PSD, a afirmat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban. "Parca tot ce a fost rau in Romania s-a strans in jurul lui Dragnea. Toate cozile de topor de prin toate localitatile (...) care nu au fost in stare sa faca nimic in viata…