Sondaj IMAS: Pentru prima data dupa alegerile parlamentare din 2016, PSD a fost depasit de PNL

- Gluma unui medic stomatolog a devenit viral pe Internet, dupa ce mai multi romani au crezut pe cuvant ceea ce a scris tanarul pe Facebook. Medicul a publicat imaginea unui castel sustinand ca este din Romania si peste 12.000 au distribuit imaginea, desi in realitate este din Germania.…

- Fostul premier Dacian Ciolos s-a inscris oficial, marti, in Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), lansat sambata. Pana in prezent au fost depuse 11.734 de astfel de cereri de intrare in noul partid, a precizat el. In cadrul unei conferinte de presa transmise live pe Facebook,…

- Partidul Socialistilor Europeni (PES) l-a desemnat sambata pe olandezul Frans Timmermans, in prezent prim-vicepresedinte ale Comisiei Europene, drept cap de lista pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, relateaza dpa. Timmermans a fost desemnat, prin aclamatii, "candidatul comun" al…

- Microsoft a depasit capitalizarea bursiera a Apple cu pana la 3 miliarde de dolari, producatorul softului Windows beneficiind de optimismul investitorilor legat de cererea de servicii cloud. Actiunile Microsoft au crescut, miercuri, cu 3%, conferind companiei o valoare de piata de pana la…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta la sefia partidului crestin-democrat dupa aproape doua decenii in aceasta functie, a declarat o persoana familiarizata cu chestiunea pentru Bloomberg News. Cancelarul le-a spus liderilor crestin-democratilor (CDU) ca nu va solicita realegerea ca presedinte…

- Vom depune motiune de cenzura, negociem cu partidele din opozitie, dar si cu opozita din PSD si avem asteptarea ca guvernul Dancila sa plece, dupa care avem toata deschiderea pentru negocieri cu toate cartile pe masa. Romania trebuie sa iasa din blocajul in care PSD o scufunda de peste un an si jumatate…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat, marti seara, la Iasi ca este gata sa candideze la prezidentiale si ca nu ii este teama sa intre in cursa, dar ca o va face numai daca va considera ca va ajuta opozitia sa castige acest scrutin. Fostul premier tehnocrat…

- Numarul romanilor din strainatate care au votat la referendumul pentru revizuirea Constitutiei este deja mai mare decat al celor care au mers la vot pe 11 decembrie 2016, la alegerile parlamentare, conform cifrelor publicate de BEC. Astfel, un numar de 121.119 de romani din diaspora au votat…