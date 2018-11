Stiri pe aceeasi tema

- PSD a reusit sa creasca patru procente de la o luna la alta, arata un sondaj realizat de IMAS la comanda USR si obtinut de Adevarul. Partidul condus de Dragnea are aproape 32%. PNL, principalul partid de Opozitie, a scazut putin, in timp ce USR are o crestere spectaculoasa - aproape 5 procente, depasind…

- Cota de incredere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, este la pamant (-75%, parere proasta și foarte proasta), dar romanii ar vota tot cu PSD (37%). Premierul Viorica Dancila (PSD) se bucura de o incredere - parere buna și foarte buna - de doar 31%, mai mica decat fostul șef al Guvernului,…

- Eurostat a publicat datele privind consumul de pesticide în agricultura. Cifrele ofera o imagine asupra gradului de utilizare a îngrașamintelor în agricultura și implicit asupra nivelului de dezvoltare a agriculturii țarii respective.

- PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns la 28%, in timp ce PNL, macinat de probleme interne, se situeaza la 27%. Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos a depasit, la mustata, USR, in timp ce ALDE, partid aflat in coalitie cu PSD, a trecut, surprinzator, de 11%, arata un sondaj…

- Pesta porcina africana, care a creat o adevarata criza in Romania, a devenit motivul unui atac electoral puternic al fostului premier Dacian Cioloș la adresa PSD-ului. Dupa ce, ieri, Claudiu Manda a declarat ca exista dovezi, prezentate de SRI, conform carora primele informari cu privire la amenințarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela FIirea, a sustinut marti seara, la TVR 1, ca din primele sale zile de mandat a solicitat Guvernului sa colaboreze in anumite proiecte pentru Bucuresti, dar atunci era premier Dacian Ciolos si nu a gasit "un raspuns bun" si

- Parlamentarii PSD au blocat audierea ministrului de Interne si prefectului pentru ca au multe de ascuns, sustine fostul premier Dacian Ciolos, intr-o postare pe Facebook. "Faptul ca parlamentarii PSD au...