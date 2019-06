Sondaj IMAS: La alegerile parlamentare, PNL ar iesi pe primul loc, urmat de PSD si USR

Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR-PLUS și PSD - aceasta ar fi ordinea in preferințele partidului, in cazul unor alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comandat USR in luna iunie, obținut de G4Media.ro.

- Partidul noului presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a consolidat avansul inaintea alegerilor parlamentare preconizate pentru 21 iulie, conform rezultatelor unui sondaj dat publicitatii miercuri, citat de Reuters si LB.ua. Ultima ancheta a centrului de cercetare Reiting releva ca la fel de…

- Filiala din Maramures a Pro Romania va avea candidati proprii la alegerile locale si parlamentare din anul 2020, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, coordonatorul filialei judetene, Viorica Marincas potrivit Agerpres. "Vom avea cu siguranta candidati, insa in acest moment e un…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca alegerile parlamentare, provinciale si locale din Serbia se vor desfasura in martie sau aprilie 2020, transmite Tanjug. Vucic a facut aceasta declaratie intr-o interventie la postul de televiziune Prva. Pe de alta parte, el a estimat ca Serbia va…

- PSRM considera ca alegerile parlamentare anticipate sunt nedorite si isi exprima disponibilitatea de dialog si de cautare a unei solutii. Totusi, in cadrul dialogului trebuie considerata pozitia PSRM. Daca acest lucru nu se va intampla, PSRM este gata sa participe la alegerile parlamentare anticipate.

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Democrat și blocul ACUM ar accede in Parlament. Un sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor arata 21 la suta dintre respondenți nu știu pe cine sa voteze, iar 8% nu vor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a felicitat pe omologul spaniol Pedro Sanchez pentru succesul obținut de catre partidul sau, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), in urma alegerilor parlamentare anticipate care au avut loc pe 28 aprilie 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului."In…

