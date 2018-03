Stiri pe aceeasi tema

- La initiativa lui Igor Dodon, prin toata Republica Moldova au fost instalate panouri cu un mesaj pentru unionistii de pe ambele maluri ale Prutului: „Unionismul trece, Patria ramine“. Presedintele isi propune ca aceste mesaje sa le reaminteasca cetatenilor ca „ce e val ca valul trece, iar statul si…

- Miza liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a anunțat ca PDM este gata sa susțina un candidat unic al forțelor proeuropene în lupta pentru șefia capitalei, nu este doar scrutinul local. De aceasta parere este președintele Igor Dodon. În opinia sa, poziția…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se va adresa oficial Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si Consiliul Europei impotriva actiunilor Romaniei, care, in opinia sa, ar prezenta ‘riscuri pentru statalitatea Republicii Moldova’, informeaza miercuri Radio Chisinau si Deschide.md, transmite AGERPRES…

- Presedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a anuntat ca la nivelul conducerii de partid s-a luat decizia de a recomanda membrilor Guvernului si Parlamentului sa nu participe la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon.

- Membrii Guvernului si Parlamentului nu vor participa maine, 7 martie, la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de presedintele Igor Dodon. Anuntul a fost facut astazi de liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, spunand ca decizia a fost luata la sedinta de la…

- Vlad Plahotniuc, Președintele PDM, s-a intalnit vineri cu Ted Poe, Membru al Congresului American, Dr. Asif Chaudhry, fost Ambasador al SUA in Republica Moldova, precum și cu reprezentanții Consiliului Atlantic, aflați la Chișinau pentru Conferința interparlamentara “Georgia,

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova care…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la car...

- In anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de stat. Primul care va sosi in țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul…

- In anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi in țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul…

- Care sunt cele mai mari motive de ingrijorare ale romanilor pentru anul 2018 și ce ii sperie cel mai tare pe romani? Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde a realizat, la comanda Jurnalul și Antena 3, un sondaj de opinie la nivel național cu privire la cateva subiecte sensibile pentru romani…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv introducerea in Constitutie a unor amendamente cu privire la orientarea proeuropeana a tarii, decizie criticata dur de presedintele Igor Dodon, care sustine ca Guvernul a comis un act contrar vointei poporului, fiind "o provocare care are drept scop divizarea…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, informeaza Radio Chisinau.

- Interviu exclusiv cu Anatol Salaru, presedintele executiv al Partidului Unitații Naționale. Igor Dodon a savârșit un abuz atunci când i-a retras cetațenia lui Traian Basescu, iar Partidul Unitații Naționale (PUN) ar accede în Parlament și fara fostul șef de la Cotroceni,…

- In incercarea de a justifica necesitatea adoptarii legii ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prim-ministrul Pavel Filip a adus drept exemplu reportajul realizat recent de catre Irada Zeinalova, jurnalista postului e televiziune NTV, care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon.

- Un sondaj al Asociatiei Sociologilor si Dermografilor arata ca moldovenii au cea mai mare incredere in seful statului, Igor Dodon. Din totalul participanților care au indicat un nume de politician la capitolul incredere, peste jumatate au spus ca-l sustin pe Igor Dodon.

- Igor Dodon se mentine in continuare pe prima pozitie la capitolul increderii populatiei. Presedintele tarii este apreciat de 25% dintre cetateni, fiind urmat de catre liderul PAS, Maia Sandu, cu 9,1%. Cel putin asa arata un sondaj de opinie publicat miercuri, 24 ianuarie, de Asociatia Sociologilor si…

- Promisiunea lui Igor Dodon a fost realizata. Jurnalista rusa întoarsa la Moscova, Irada Zeynalova a revenit în R. Moldova. Informatia a fost confirmata pentr Point.md de catre purtatorul de cuvând al Politiei de Frontiera. „Este corecta informatia. Aseara,…

- Republica Moldova are un nou ministru al Justitiei, dupa ce Executivul de la Chisinau a fost restructurat. Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, a oferit un comentariu exclusiv Q Magazine în care îl felicita pe fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase.…

- Dupa ce Igor Dodon a fost suspendat temporar din functie pentru ca a refuzat sa promulge legea care interzice propaganda rusa in Republica Moldova, aceasta a fost promulgata miercuri, 10 ianuarie, de catre presedintele interimar al tarii, speakerul Andrian Candu.

- Igor Dodon a ajuns la 100 de mii de Like-uri pe pagina sa de Facebook, iar cele mai multe dintre acestea vin din Federatia Rusa, urmata de Republica Moldova si Ucraina. Surprinzator este faptul ca presedintele a adunat peste 7.700 de Like-uri din India.

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova l-a suspendat, vineri, din nou pe presedintele Igor Dodon. Este pentru a treia oara in ultimele patru luni cand presedintele isi pierde temporar atributiile.

- Curtea Constitutionala moldoveana a suspendat temporar vineri, a doua oara in decurs de o saptamana, puterile presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze o lege ce interzice de facto anumite publicatii ruse in Republica Moldova, relateaza AFP. Sustinator al unei apropieri fata de Rusia, Igor…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea sa fie inca o data suspendat in viitorul apropiat, dupa ce deputatul democrat Sergiu Sarbu a depus o sesizare la Curtea Constitutionala (CCM) cu privire la refuzul presedintelui de a promulga Legea antipropaganda, care poate duce la…

- Curtea Constituționala a decis suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon de promulgare a Legii anti-propaganda. Prerogativa va reveni speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- Astazi, 4 ianuarie, presedintele tarii, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametsin, noteaza NOI.md. In cadrul intilnirii, au fost puse in discutie subiecte privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, seful…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, va prelua temporar functia de sef al statului pentru a semna decretul de numire a noilor ministri in guvernul condus de premierul Pavel Filip, a anuntat marti seara serviciul de presa al legislativului de la Chisinau, dupa ce Curtea Constitutionala…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- „Curtea Constituționala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa „joace” așa cum le dicteaza guvernarea democrata”. Declarația a fost facuta de Igor Dodon pe o rețea…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

- Curtea Constituționala a decis astazi ca președintelui Igor Dodon sa-i fie suspendate atribuțiile de numire a noilor miniștri, prerogativa urmând sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu sau premierului Pavel Filip scrie DESCHIDE.MD. Amintim ca Igor Dodon a semnat demisiile…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Parlamentul e la Chisinau a revotat vineri, 22 decembrie, legea ce interzice emisiunile politico-analitice rusesti in Republica Moldova, dupa ce legea a fost trimisa spre examinare Legislativului de catre Igor Dodon. Seful statului a refuzat sa promulge legea in primul caz, insa va fi obligat de Constitutie…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, ii va propune din nou presedintelui Igor Dodon noile candidaturi pentru guvern, iar in cazul in care seful statului le va respinge si de aceasta data, guvernul se va adresa Curtii Constitutionale, a declarat vineri presedintele parlamentului Andrian Candu,…

- Igor Dodon sustine ferm ca, desi Constitutia il obliga sa promulge legile adoptate de Parlament daca acestea sunt intoarse presedintelui spre promulgare pentru a doua oara, aceasta practica nu se va respecta si in cazul promulgarii legii ce prevede interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova.

- Igor Dodon sustine ferm ca, desi Constitutia il obliga sa promulge legile adoptate de Parlament daca acestea sunt intoarse presedintelui spre promulgare pentru a doua oara, aceasta practica nu se va respecta si in cazul promulgarii legii ce prevede interzicerea propagandei ruse in Republica Moldova.

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, afirma ca Igor Dodon a devenit un aparator fanatic al intereselor rusesti. Afirmatia fostului ministru al Apararii a fost facuta miercuri, 20 decembrie, in contextul refuzului presedintelui tarii de a promulga legea ce interzice…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Federatiei Ruse, Leonid Kalashnikov, afirma ca actiunea Chisinaului privind rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova, Andrei Neguta, este o provocare îndreptata…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Președintele țarii, Igor Dodon, se bucura de cea mai mare incredere din partea cetațenilor. Aceasta arata datele Barometrului Opiniei Publice, facut public astazi. Astfel, 19,8% din respondenți au cea mai mare incredere in președintele țarii. Pe locul doi in topul politicienilor care se bucura de cea…

- Presedintele tarii, Igor Dodon, s-a intilnit astazi, 13 decembrie, cu ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametsin, relateaza NOI.md. Potrivit lui Dodon, in cadrul intrevederii, au fost puse in discutie chestiuni legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale, urmate de un schimb…