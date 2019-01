Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis are 39% intentie de vot in sodajul CURS (scadere cu patru procente fața de iunie). Urmeaza la distanța mare președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu 25% (si in scadere cu 4% fața de studiul precedent). Liviu Dragnea are 12%, tot in scadere, cu 1%. Dacian…

- „De la PSD tot timpul a candidat la functia de presedinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul de televiziune Romania TV. Intrebat ce ar vota intr-o posibila finala dintre Liviu Dragnea si Dacian Ciolos el…

- Potrivit primei cercetari efectuate in perioada 26 octombrie - 12 noiembrie daca duminica ar fi organizate alegerile prezidențiale președintele Klaus Iohannis ar fi votat doar de 21 la suta dintre bucureșteni, in timp ce președintele Senatului Romaniei și al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, de 31 la…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu partidele parlamentare pe tema legilor justitiei, dupa ce Comisia de la Venetia a criticat dur schimbarile facute la codurile penale, dar si ordonanta care modifica legile justitiei din Romania. – Kelemen Hunor: Sa luam in serios raportul Comisiei de…

- Klaus Iohannis ar ieși președinte, dar la lupta cu Calin Popescu Tariceanu. Rezultatele unui sondaj CURS prezentat de stiripesurse, arata ca Iohannis ar obține 40% din voturile românilor daca duminica viitoare ar avea loc alegeri. Actualul președinte e urmat…

- Sondajul CURS de tip OMNIBUS (efectuat in perioada 20 septembrie – 1 octombrie) clarifica zona prezidențiabililor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 67% din repondenți (cu 15% mai puțin fața de precedentul studiu).…

- Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 67% din repondenți (cu 15% mai puțin fața de precedentul studiu). Se poate observa ca deși domina copios clasamentul, avem a face cu o ușoara scadere in dreptul președintelui…