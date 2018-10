Sondaj GSSC Avangarde: 59% dintre români consideră că scutul de la Deveselu este un lucru bun pentru România Mai mult de jumatate dintre romani (59%) considera ca scutul anti-racheta de la Deveselu este pentru tara noastra un lucru bun, in timp ce 20% cred ca este un lucru rau. Potrivit unui sondaj, la nivel national, facut de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde, 59% dintre respondenti au spus ca este un lucru bun pentru Romania scutul anti-racheta de la Deveselu, 20% au spus ca este un lucru rau, iar 21% au raspuns ca nu stiu despre ce este vorba. 76% dintre cei intrebati au dat raspunsuri valide, iar restul non-raspunsuri. In cadrul aceluiasi sondaj, 33% dintre cei chestionati au indicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Aliman, primar la Deveselu din partea PSD, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Cel mai ciudat episod din cariera sa e din 2015. Ion Aliman, primar PSD, ar fi cerut, in 2015, o spaga de 70.000 de lei. Asta insemna un comision de 5% din contractul de reabilitare drumuri […] The…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza de pe site-ul gandul.info pe tema recentului raport al Parlamentului European care releva date ingrijoratoare in ceea ce privește nivelul euroscepticismului, un fenomen care pare sa ia amploare și in țara noastra.Gandul: …

- Vladimir Putin arata ca nu are vreo teama fața de scutul de la Deveselu, datorita noilor sisteme de armament ale Rusiei. Vladimir Putin a declarat ca armata rusa va fi echipata cu cele mai moderne arme pana in 2027. “Principala problema de pe agenda noastra este sa concepem un nou program de armament…

- Romania urmeaza sa preia, de la 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, președinția Consiliului Uniunii Europene, iar țara noastra face parte din trio-ul de președinții care mai include Finlanda și Croația....

- Gafa lui Fifor nu a trecut neobservat de canalele de propaganda ale Rusiei. Intr-un articol din Sputnik News, site considerat a fi portavocea propagandei de la Kremlin, se subliniaza ca ceea ce a zis Fifor este, de fapt, argumentul folosit in repetate randuri de Vladimir Putin, și anume faptul ca scutul…

- Fostul presedinte Traian Basescu si fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu sunt de parere ca Mihai Fifor nu mai poate ramane in functia de ministru al Apararii dupa ce a spus ca baza militara de la Deveselu gazduieste rachete de atac, desi oficialii NATO sustin ca scutul din Romania are un rol…

- Fostul presedinte Traian Basescu si fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu sunt de parere ca Mihai Fifor nu mai poate ramane in functia de ministru al Apararii dupa ce a spus ca baza militara de la Deveselu gazduieste rachete de atac, desi oficialii NATO sustin ca scutul din Romania are un rol…

- Pavel Alekseenko, secretar al Ambasadei Rusiei in Romania, a afirmat, miercuri, dupa declaratia lui Mihai Fifor legata de rachetele de la Deveselu, ca declaratia ministrului roman al Apararii e o dovada ca „scutul american din Deveselu e o amenintare directa si imediata“ la adresa Moscovei si ii multumeste…