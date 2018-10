Sondaj GSSC Avangarde: 37% dintre români doresc relaţii mai strânse cu SUA Mai mult de o treime dintre romani (37%) doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai stranse cu SUA, 25% cu Germania, in timp de 11% au optat pentru relatiile cu Franta, potrivit unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Conform sondajului dat publicitatii duminica de Avangarde, 9% dintre respondenti vor relatii mai stranse cu China, 9% cu Rusia, 7% cu Marea Britanie, alta 2%. Dintre cei 37% care au doresc o relatie mai stransa cu SUA, 49% sunt femei, 51% barbati, cu Germania - 50% femei si 50% barbati, 59% dintre cei care doresc relatii mai stranse cu Franta sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

