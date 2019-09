Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita turul doi, cu doar 14 procente.

"Sondajul prezinta poza momentului, minus 5 zile. O sa vedeti cat de ciudata este lupta electorala. Sondajul ne arata ca batalia pentru locul 2 este extrem de stransa", a spus Cozmin Gusa.

SONDAJ EXPLOZIV PENTRU PREZIDENȚIALE:

KLAUS IOHANNIS - 29%

VIORICA…