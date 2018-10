SONDAJ exploziv. Organizația APOLITICĂ cu 60% încredere Un sondaj CURS arata ca 75% dintre romani simt nevoia ca o structura apolitica - formata din sindicate, patronate, mediul academic, ONG-uri- sa monitorizeze activitatea Parlamentului, Guvernului și Președintelui. Doar 15% sunt impotriva unei asemenea structuri. Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) este organizația cu cel mai ridicat grad de incredere, 60% dintre romanii care au auzit de existența acestuia au incredere mare și foarte mare in aceasta organizație. In ceea ce privește notorietatea, 20% au auzit de existența CNMR ca atare separat de notorietatea multelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

