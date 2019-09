SONDAJ EXPLOZIV. Domeniu surpriză pentru care Guvernul e apreciat. Este informația momentului Sondajul realizat de Sociopol, obținut in exclusivitate de DCNews, arata ca Guvernul este foarte apreciat pentru activitatea in domeniul comunicațiilor și IT-ului. Este singurul domeniu fața de care sunt mai mulți mulțumiți decat nemulțumiți, respectiv 52% sunt mulțumiți și doar 28% nemulțumiți. Pe locul al doilea sta Apararea. Turismul ocupa un loc foarte important, al treilea, fiind o premiera. 37% sunt mulțumiți, ceea ce arata ca masurile luate de Minister au adus un plus pentru imaginea Guvernului. Fața de masurile pentru combaterea corupției sunt oamenii cei mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

