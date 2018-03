Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Marii Britanii la Chișinau saluta decizia Guvernului Republicii Moldova de a actiona in solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii si cu aliatii si vecinii sai in vederea responsabilizarii Rusiei pentru actiunile ei care incalca dreptul international si ameninta securitatea europeana.

- Un pas istoric a fost facut de un ministru din Romania in relația cu Basarabia, la o zi dupa festivitatea solemna din Parlament dedicata Centenarului unirii Basarabiei cu Țara Mama. Danuț Andrușca, ministrul Economiei, a parafat preluarea de catre compania romaneasca Transgaz a principalului operator…

- Republica Moldova și Statele Unite ale Americii iși doresc stabilirea relațiilor de colaborare in domeniul transportului aerian. In acest sens, Executivul de la Chișinau a aprobat inițierea negocierilor asupra proiectului unui acord dintre Guvernele celor doua state.

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- PNL sustine trei partide pro-europene din Republica Moldova Aflat în vizita la Chisinau, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea sa va continua sa sustina trei partide pro-europene din Republica Moldova: Partidul Actiune si Solidaritate, Platforma "Demnitate si…

- Marți, 27 martie, la ora 16.30, primarul Municipiului Calarași. Daniel Ștefan Dragulin, a convocat de indata ședința extraordinara a Consiliului Local pentru susținerea Declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. Momentul vine la exact 100 de ani de cand Sfatul Țarii, la Chișinau, adopta Declarația…

- O delegație de 14 membri ai Comisiilor pentru Afaceri Externe și Buget și ai Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova (PAC) va veni in Republica Moldova in perioada 3-6 aprilie, 2018. Scopul vizitei este evaluarea nivelului de implementare a Acordului de asociere UE - Republica Moldova…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene din Republica Moldova l-a convocat astazi pe Ambasadorul Federatiei Ruse, Farit Muhametshin, caruia i s-a adus la cunostinta ca trei diplomati din cadrul misiunii sunt declarati persona non grata si sunt obligati sa

- Un semnal dur de alarma pe o eventuala unire a Romaniei cu Republica Moldova vine chiar din Parlamentul European. Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru considera ca singura abordare realista o reprezinta unirea celor doua parti ale Prutului in interiorul Uniunii Europene. Mai mult decat atat, sustine…

- In cadrul activitaților care marcheaza Centenarul Marii Uniri, in perioada 27 martie - 24 iunie 2018, Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi va gazdui o expoziție temporara de excepție, intitulata „Imaginea lumii țesuta in lana – Scoarțe din patrimoniul Muzeului…

- Curentul unionist reprezinta un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova, a declarat presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat la 19 martie postului Radio Europa Libera. El a subliniat ca, desi mai multe persoane i-au comunicat intentia de a iesi pe 25 martie in…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Premierul Pavel Filip a declarat luni, 19 martie, ca Partidul Democrat a examinat mai multe candidaturi pentru funcția de ministru al Justiției. Funcția de ministru al Justiției a ramas vacanta dupa ce Alexandru Tanase și-a anunțat, la 12 martie, demisia…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 24,7 la suta dintre moldoveni ar vota pentru PSRM, pentru PAS si-ar da votul 16,3%, iar PDM ar acumula 12,4 la suta dintre voturi. Totodata, Partidul „Platforma DA" ar acumula 6,4% din sufragii, iar PCRM ar fi sustinut de 5 la suta dintre alegatori,…

- Comisia Electorala Centrala de la Chisinau anunta, miine, data alegerilor locale anticipate in cele doua mari municipii din Republica Moldova – Chisinau si Balti. Unele partide politice si-au anuntat deja candidatul sau pozitia fata de scrutinul din Capitala, iar acest test electoral este privit ca…

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- "Declarațiile de unire constituie elementul central in baza carora politicienii partidelor pro-ruse din Republica Moldova iși vor construi campania electorala pentru electoratul acestora ținta și aici ma refer la cetațenii moldoveni de origine rusa, cat și la cei cu nostalgia gloriosului trecut sovietic…

- CHIȘINAU, 2 mart – Sputnik. Instituțiile de învațamânt superior și cele de învațamânt profesional tehnic vor avea dreptul sa decida, fara acordul Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, asupra înmatricularii la studii a strainilor. Ministerul Educatiei,…

- In cadrul unui protest la care s-au adunat in jur de zece activisti, liderul PAS, Maia Sandu, a transmis un mesaj catre presedintii de Parlament din Georgia si Ucraina, dar si catre ceilalti oficiali veniti la Chisinau vineri, 2 martie, pentru a participa la conferinta interparlamentara de nivel inalt…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Reformele care sunt asteptate in Republica Moldova nu performeaza si exista mari intarzieri. Cele mai grave probleme sunt legate de reforma justitiei. Potrivit lui, intr-un an electoral este greu de ales poteca de reformare care va face minuni. Declaratia a fost facuta de directorul IDIS Viitorul, Igor…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES, Ambasada Romaniei in Republica Moldova și Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinau au organizat miercuri, 28 februarie 2018, premiera in Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, la Centrul Cultural Odeon din…

- Schema de spalare a banilor, cunoscuta sub denumirea "Laundromat" a fost descoperita datorita presei de investigație din Republica Moldova și oprita dupa implicarea autoritaților de la Chișinau.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat planurile guvernului de a achizitiona armament NATO pentru inzestrarea armatei moldovene si a anuntat ca va include acest subiect pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului Suprem de Securitate de la Chisinau, relateaza agentia de presa…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Premierul Viorica Dancila se va afla astazi la Chisinau, pentru o vizita oficiala in cursul careia va avea convorbiri si declaratii comune cu premierul moldovean Pavel Filip si va participa la inaugurarea Asociatiei Investitorilor Romani din Republica Moldova.

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- 2018 se anunța, in Republica Moldova, un an politic incarcat de evenimente. Un reper il reprezinta alegerile parlamentare care se vor consuma sub un nou sistem electoral. Este vorba despre trecerea de la sistemul proporțional pe liste de partide intr-un sistem mixt: proporțional (vot la nivel național…

- Detalii noi in cazul barbatului din Republica Moldova care a ucis-o pe actrița Anastasia Cecati. Alexei Mitachi era unul dintre cei mai cunoscuți medici stomatologi din Chișinau, cabinetul sau fiind frecventat des de vedete sau oameni de afaceri cunoscuți. Sotia lui, in schimb, era un cunoscut model,…

- Partidul Democrat din Moldova va efectua un sondaj de opinie în Chișinau, pentru a vedea ce așteptari au locuitorii orașului de la viitorul primar și cum cred ei ca formațiunea ar trebuie sa abordeze alegerile locale anticipate. Un sondaj similar ar putea fi organizat și în Balți. Anunțul…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Dan Negru trebuia sa ajunga la Chișinau pentru filmari, dar a fost nevoit sa amane din cauza unor probleme cu avionul cu care urma sa calatoreasca. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut probleme pe Aeroportul Henri Coanda. Acesta urma sa plece la niște filmari in Republica Moldova, insa acest…

- Angela Sax a fost numita de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sefa a biroului din Republica Moldova. Angela Sax este bancher senior si fost prezentata autoritatilor Republicii Moldova, in timpul vizitei presedintelui BERD, Suma Chakrabarti. Sax isi incepe mandatul in aprilie…

- Republica Moldova pledeaza pentru extinderea comerțului cu Franța, in special cu produse agroalimentare, precum și pentru creșterea fluxului de investiții franceze in țara. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau,…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Conform, Deschide,md, in Declaratia aprobata de Parlamentul Republicii Moldova, drept raspuns la un document similar adoptat in luna ianuarie de deputatii din Duma de Stat, este mentionat ca Legislativul de la Chisinau condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra, sunt doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. Acești au lansat videoclipul piesei cu care vor participal in Finala Naționala Eurovision 2018.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat duminica MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Marele vis al unirii României cu Moldova pare tot mai aproape de un eșec lamentabil. Dupa ce a încercat sa promoveze ideea „unirii" pe când se afla în funcția de președinte al țarii vecine, Traian Basescu a decis sa-și încerce norocul deja în politica moldoveneasca.…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Desi deputatii de la Chisinau au decis sa protejeze spatiul informational al Republicii Moldova prin adoptarea unei legi ce interzice propaganda rusa, cetatenii au o alta parere. Potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, majoritatea moldovenilor se…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova ar obține 35,3 la suta din voturile cetațenilor. Acestea sunt rezultatele unui nou sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor.

- Directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu susține ca, nu vede condiții favorabile pentru rezolvarea conflictului transnistrean în 2018 din mai multe motive, nu doar din cele electorale. Contactat de TRIBUNA, Igor Munteanu a declarat ca, „diagnosticul stagnarii în…

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- Trupe din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) au efectuat luni un exercitiu de antrenament privind manipularea complexelor de rachete antitanc cu dirijare semiautomata, se mentioneaza într-un comunicat al Districtului Militar Vest din Federatia Rusa, citat marti de portalul…