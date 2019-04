Sondaj DEZASTRUOS pentru Vladimir Putin: Jumătate dintre rușii tineri vor să le cale pe urme românilor Un sondaj Gallup arata ca 44% dintre rusi cu varstele intre 15 si 29 de ani doresc sa emigreze, scrie Reuters, relateaza News.ro. Citește și: INTERVIU Seful SIIJ, dupa asaltul declansat de procurorii CSM: 'Se pune o presiune enorma ca aceasta Sectie sa nu-si poata desfasura activitatea' Sondajul, care are la baza 2.000 de interviuri fata in fata din 2018, arata ca 20% dintre toti rusii doresc sa se mute in strainatate, procentul crescand de la 17%. Tinerii care se afla la varsta la care se pot angaja sunt cei mai dornici sa plece, lucru care conform Gallup poate afecta pozitia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

