- Unul dintre organizatorii martului - unul dintre cele mai importante de pana in prezent al "Remainers" - a revendicat dreptul britanicilor de a-si schimba opinia, pentru ca o iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) va avea, in opinia sa, consecinte asupra mai multor generatii. Initiatorii…

- Niciun acord pentru Brexit – acesta este rezultatul Summit-ului sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana, de azi-noapte, de la Bruxelles. Britanicii nu au venit cu noi propuneri, iar europenii – care au avertizat, in nenumarate randuri, ca iesirea Marii Britanii din Uniune fara un acord ar…

- ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Mai multi membri ai guvernului condus de Theresa May au amenintat cu demisia dupa ce au aflat despre concesiile pe care sefa executivului britanic ar fi pregatita sa le faca pentru a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana in dosarul Brexit, au relatat vineri mai multe publicatii britanice, potrivit…

- De data aceatsa, manifestantii au fost mai numerosi fata de un alt mars organizat in urma cu sase luni, au anuntat observatorii. Premierul scotian, Nicola Sturgeon, care conduce Partidul National Scotian (SNP) a promis sa faca cunoscute proiectele sale pentru un nou referendum pentru independenta,…

- Fostul ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a denuntat din nou propunerile premierului Theresa May pentru Brexit si a apreciat ca Uniunea Europeana (UE) va iesi 'victorioasa' din negocierile cu Londra, informeaza luni AFP. 'Mi-e teama ca rezultatul inevitabil va fi o victorie…

- Mai exact, Panasonic incearca sa evite impunerea unor taxe adiționale ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat șeful executiv al companiei, Laurent Abadie. Pana in martie 2019, cand Regatul Unit va ieși oficial din UE, cateva companii multinaționale intenționeaza sa iși…