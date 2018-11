Sondaj de opinie: Credeti ca autoritatile sunt pregatite pentru venirea iernii? Meteorologii anunta ca ar putea veni zapezi mari spre sfarsitul lunii noiembrie, dupa ce la inceputul acestei luni am avut temperaturi ridicate si vreme frumoasa. Si nu vorbim despre o iarna usoara, ci una cu strat de zapada de pana la 30 de centimetri, cauzat de un ciclon care ar putea lovi tara noastra in perioada 22 23 noiembrie. Astfel, meteorologii de la ANM au emis prognoza meteo pana 18 noiembrie. Vremea se mentine calda, urmand ca schimbarile de temperatura si atmosfera sa se produca spr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

