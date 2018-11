Sondaj de opinie: Cei mai multi dintre participanti cred ca autoritatile nu sunt pregatite pentru venirea iernii

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca ar putea veni zapezi mari spre sfarsitul lunii noiembrie, dupa ce la inceputul acestei luni am avut temperaturi ridicate si vreme frumoasa. Si nu vorbim despre o iarna usoara, ci una cu strat de zapada de pana la 30 de centimetri, cauzat de un ciclon care ar putea lovi tara noastra…

- PE “este profund ingrijorat de legislatia reformata referitoare la legislatia judiciara si penala din Romania, in special cu privire la potentialul sau de a submina in mod structural independenta sistemului judiciar si capacitatea de a combate eficient coruptia in Romania, precum si de a slabi statul…

- Nu mai este mult pana cand iarna isi va intra in drepturi, iar temperaturilor vor scadea considerabil. De aceea, soferii din Romania ar trebui sa aiba in vedere revizia masinilor personale. Pentru a-si pune la punct autoturismele, acestia trebuie sa scoata bani buni din buzunare, insa doar astfel vor…

- Incepand de astazi britanicii pot procura marijuana pe baza de reteta data de medicii specialisti. Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar…

- Mexicanul a fost arestat, joia trecuta, dupa ce a fost prins, in fața casei lui Ecatepec, in timp ce impingea un carucior in care se aflau ramașițe umane, scrie libertatea.ro. Autoritațile spun ca Juan și Patricia se pregateau sa arunce parțile de corp. Citeste si IMAGINI SOCANTE cu cel mai…

- Politistii din Alba au depistat un autoturism cautat de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 10.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unui cetatean din Cugir. Acesta este banuit de tainuire, fapta savarsita in legatura cu inmatricularea autovehiculului, in Romania. La data de…

- Autoritațile din Bosnia trebuie sa depuna mai mult efort pentru construirea unor adaposturi pentru migranți inainte de venirea iernii, in contextul in care sute de refugiați dorm sub cerul liber in zona graniței cu Croația, au transmis reprezentanții ONU, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Peste…

- Luni, 10 septembrie, clopotelul va suna vesel pentru toti elevii care vor relua cursurile dupa vacanta de vara. Elevii sunt asteptati in sali de clasa proaspat renovate si dotate cu cele necesare. Doar ca sunt si elevi mai putini norocosi, care, si in acest an, vor invata in unitati scolare nerenovate…