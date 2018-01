Stiri pe aceeasi tema

- "Sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor. Din pacate, consecintele guvernarii PSD sunt extrem de negative si le resimte fiecare roman, pentru ca singura lor problema este sa rezolve chestiile din justitie, nereusind sa dea in economie un semnal pozitiv", a spus Orban.In…

- Razvan Marin și Florin Cernat au petrecut in Brașov. Marin tocmai a venit din vacanța, dupa un final bun de sezon cu Standard Liege, Cernat a fost golgheterul Turneului Vedetelor de la Brașov . Allstadt, echipa brașovenilor Tibi Ghioane, Romeo Surdu sau Cristi Ionescu, a fost caștigatoarea ediției 2017…

- Guvernul analizeaza o schema prin care sa compenseze salariile programatorilor, cercetatorilor și persoanelor cu dizabilitați, dupa ce trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va duce la scaderea lefurilor cu circa 6% din 2018. Mai exact, trecerea contribuțiilor la salariat vine la pachet…

- Astfel, oamenii sunt indemnați sa ajunga in total la 1.600 de calorii pe zi pentru mesele principale și 200 de calorii pentru gustarile dintre mese. Caloriile sunt imparțite astfel: 400 de calorii pentru micul dejun, 600 pentru pranz și 600 pentru cina. Totalul este de 1.600 de calorii,…

- Dupa o prima parte de sezon excelenta, cu 31 de puncte in 15 etape, Razvan Lucescu pregatește transferurile la PAOK, locul 3 in Grecia. Antrenorul roman se intreseaza de soarta fundașului Alin Toșca, 25 de ani. Impresarul jucatorului lui Betis, Lucian Marinescu, a luat deja legatura cu șefii lui…

- Petre Apostol La Bucuresti, s-au desfasurat, de curand, Campionatele Nationale de Sah la dezlegari de probleme si exercitii, printre protagonisti numarandu-se si sportivi prahoveni. Cea mai buna peformanta a fost realizata dintre concurentii din judet de catre Lucian Miron, componentul Clubului Sportiv…

- Romania rurala, cu peste 10.000 de sate si noua milioane de locuitori, are un potential de dezvoltare insuficient explorat, 68% din populatia activa avand venituri decente din salarii, care ii acopera necesitatile lunare si ii permit si unele cheltuieli aditionale, conform unui studiu realizat de o…

- Decizia ca memorandumul semnat de Guvernul Ponta in 2013 cu Rompetrol sa fie prelungit doar daca KazMunaiGaz va plati datoria istorica a fost luata dupa o discutie recenta intre premierul Mihai Tudose, ministrul energiei, ministrul economiei si ministerul finantelor, a anuntat joi, Toma Petcu, ministrul…

- Un roman de 38 de ani a ingrozit autoritatile franceze, dupa ce a violat o femeie si a snopit-o timp ce mai bine de doua ore. Atacatorul a intrat in apartamentul femeii pe o fereastra, care dadea intr-o curte comuna. Victima calaului roman a fost gasita agonizand intr-o balta de sange de o prietena.

- A fost implicat intr-un scandal cu Agentia Spatiala Europeana. Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2zJ6BGE Post-ul Geniul roman al aeronauticii, arestat in SUA pentru o gainarie. apare prima data in Libertatea.ro .

- Comunicat de presa - ITPF OradeaIn data de 12.11.2017, in jurul orei 20.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac — Nagylak, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților la frontiera, cetațeanul roman, Marius I., in varsta de 20 de ani, din județul Vrancea.Cu ocazia realizarii controlului,…

- Elevii de la Liceul Teoretic "George Calinesculdquo; au desfasurat, saptamana trecuta, actiunea "Album Dobrogeanldquo;, activitate instructiv educativa aflata la cea de a V a editie Printre obiective activitatii s au numarat: promovarea si redescoperirea eroilor dobrogeni, dezvoltarea la elevi a sentimentului…

- Pe 15 noiembrie, se implinesc 30 de ani de la Revolta Anticomunista a muncitorilor de la Intreprinderea de Autocamioane „Steagul Rosu“ din Brasov (actualmente Roman SA). Represiunea regimului a fost crunta: 540 de muncitori au fost arestati, iar 61 dintre ei – condamnati. Marturiile lor sunt inca vii:…

- Ministerele Economiei si al Energiei precizeaza, printr-un comunicat, ca aprovizionarea cu gaze naturale, in sezonul rece, va fi asigurata. Precizarile vin dupa ce directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat joi, in Comisia parlamentara de ancheta a activitatii ANRE, ca stocul…

- Un templu roman a fost restaurat pe amplasamentul sau original, la șapte metri sub pamant, in inima cartierului City, din Londra, și va fi deschis publicului incepand de marțea viitoare, informeaza joi AFP. Sursa foto: bloomberg.com Construit în secolul al III-lea,…

- Dupa ce a slabit 100 de kilograme in opt luni, fara pilule sau operatii, medicul Florin Ioan Balanica a dezvoltat o metoda de echilibrare a organismului care ii ajuta pe pacienti sa scape definitiv de kilogramele in plus.

- Președintele Klaus Iohannis anunța, saptamana trecuta, ca un roman cu salariu mediu brut va castiga 3 lei dupa marea revolutie fiscala PSD-ALDE. Imediat dupap ședința de Guvern in care a fost aprobata OUG de modificare a Codului Fiscal, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a ieșit, intr-o conferința…

- In 2012, Kelley a fost internat intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce isi amenintase cu moartea superiorii din cadrul Fortelor Aeriene americane. Dupa internare, Kelley, caporal la acea data, a reusit sa evadeze din centrul de psihiatrie. Intr-un raport al Politiei intocmit in momentul evadarii…

- Gianina Corondan și-a amintit de vremurile cand era o prezența frecventa pe micile ecrane, la Pro Tv. Gianina Corondan, care recent a facut toxiinfecție alimentara , este considerata una dintre cele mai nonconformiste prezentatoare de televiziune de la noi. Gianina Corondan, care a comentat despre ce…

- In expunerea de motive, se arata ca „Prin aceasta propunere legislativa se urmareste adoptarea unui set de masuri de executare a pedepsei, cu caracter judiciar, pe care judecatorul sa le poata aplica pentru inlocuirea pedepsei cu executare in regim de detentie atunci cand individualizeaza pedeapsa…

- Aventura lui Razvan Lucescu la PAOK se apropie de final. Echipa antrenata de român a suferit o a doua înfrângere în cel de-al doilea meci tare al sezonului intern, 1-0 în deplasarea de la AEK Atena, iar principalele

- FC Viitorul Constanța a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-0 (2-0), sambata, la pe teren propriu. Campioana s-a impus prin autogolul lui Florin Dumbrava (20) și golurile marcate de Robert Hodorogea (39) și Ionuț Vina (77). FC Viitorul a ratat și un penalty, prin Cristian Ganea…

- Societatile Solid House SRL si Mesta Marmura si Travertin SRL au urcat pe podiumul Topului National al Firmelor Private din Romania 2016, organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, si pe podiumul Topului Judetean al Societatilor din Judetul Constanta 2016,…

- Numit de unii “erou national”, un angajat al Twitter aflat in ultima sa zi la job a dezactivat contul presedintelui SUA. Acesta a fost reactivat rapid, insa stirea a facut oricum inconjurul lumii. 0 0 0 0 0 0 Contul @realdonaldtrump de pe Twitter a fost cazut timp de 11 minute.…

- Marian Dima Tehnicianul prahovean originar din Ceptura, Ciprian Panait, a bifat primele trei meciuri la echipa saudita de prim-esalon Al Raed, formatie pe care a preluat-o, de pe ultimul loc al clasamentului, cu doar un punct castigat in primele 5 meciuri din acest sezon! „Intepenita” pe ultimul loc,…

- Ziarul a calculat care sunt sumele de bani care au fost primite zilnic de Bill Gates, Elton John, David Beckham, Adele Regina Elisabeta a II-a, Printul William, Ed Sheeran sau Jennifer Lawrence, dar si cum isi cheltuie acestea banii. Bill Gates a primit 9,3 milioane de dolari pe zi in 2016.…

- „GiGel“ este un one-man show unde redescoperi cu placere nu numai calitațile interpretative ale unui actor precum Gheorghe Ifrim, dar și abilitațile de a transmite mesajele dorite catre public ale unui dramaturg precum Alexandru Popa. Un dramaturg român pe care îl…

- 19 ianuarie 1892. Cel mai cunoscut ziar constantean de la sfarsitul secolului trecut, "Constantaldquo;, pledeaza pentru o conlucrare fertila a autoritatilor cu diferitele minoritati existente in Dobrogea. Din Stoica Lascu, "Marturii de epoca privind istoria Dobrogeildquo;, 1999, pag. 169 170 Citeste…

- Un roman a fost victima unui incident terifiant, in Torino. Barbatul a fost atacat intr-un parc al orasului si batut cu salbaticie si incendiat. Agresorii sunt acum cautati. Potrivit presei...

- O mare parte din dosarele referitoare la atacurile teroriste din anii ‚80, finantate, planuite si executate la ordinul Securitatii comuniste, au fost scoase la iveala si rezolvate abia dupa doua decenii. Atacurile asupra postului de radio Europa Libera si tentativele de asasinat asupra unor ofiteri…

- Ca urmare a implementarii Programului Judetean de Ocupare a Fortei de Munca, de la inceputul anului si pana la 30 septembrie 2017 au fost incadrate 2135 de persoane, ceea ce reprezinta 64,70 % din ceea ce s-a programat pentru anul 2017. Din totalul persoanelor ocupate in primele 9 luni, 15,50% sunt…

- • Acestea ar urma sa funcționeze de anul viitor V. Stoica Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va desfasura, pana la sfarșitul lunii noiembrie a acestui an, o campanie de informare la nivel national privind Punctele Gastronomice Locale, prin care se dorește…

- Nicolae Dica a trecut peste incidentul care l-a avut in prim plan pe Denis Alibec la finalul meciului FC Voluntari – FCSB, scor 0-0, in etapa a 14-a din Liga 1 Betano, iar antrenorul vicecampioanei...

- Traficul pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti, pe sensul de mers catre capitala, a fost restrictionat luni, dupa ce un tir incarcat incarcat cu lamai, care venea din Grecia, condus de un cetatean turc aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a rasturnat in dreptul localitatii giurgiuvene Uzunu. “Politistii…

- Scene ireale intr-un penitenciar din Italia al caror protagonist a fost un detinut roman. Gardienii sunt socati de ceea ce au vazut si spun ca in toti anii lor de serviciu nu au mai intalnit un asemenea caz.

- Andrei Ciolacu, fostul jucator al Rapidului, nu a ratat ocazia de a se fotografia cu Simona Halep in Singapore, acolo unde liderul mondial din WTA participa la Turneul Campioanelor. Atacantul de 25 de ani evolueaza din 2017 chiar in Singapore, la formația Warriors FC. Simona Halep va debuta la Turneul…

- Actorul Armand Assante este prezent, vineri, la Dracula Film Festival pentru proiectia horror-ului fantasy „The Wanderers”. Acesta a declarat ca pentru a avea o viziune de ansamblu asupra paranormalului a inceput sa citeasca Emil Cioran, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O amarata turturea – nu-i nicio legatura cu copchilul nereusit al securistului de la scara sase a blocului nostru -, o neispravita si complexata, o repetenta zice niste vorbe prostesti despre cel mai important prozator roman, Sadoveanu ( Calinescu este, cred eu, imediat dupa ). Generatia asta de dupa…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de catre statul roman la societațile producatoare de agent termic la unitațile administrației publice locale in vederea inființarii și…

- Al doilea roman din ierarhie este Dragos Dima, pe locul 464, urmat de Adrian Ungur, pe 513, si Nicolae Frunza, pe 588. Podiumul ramane neschimbat, cu spaniolul Rafael Nadal lider mondial, urmat de elvetianul Roger Federer si britanicul Andy Murray. La dublu, Horia Tecau se mentine…

- Alex Maxim a marcat primul sau gol pentru Mainz in acest sezon de Bundesliga, in partida jucata pe teren propriu cu Hamburg. Mijlocașul roman a punctat dupa doar 3 minute de joc, pentru 1-0. Titular contra lui Hamburg, Maxim a reluat excelent de la 11 metri pasa trimisa de Donati și a deschis scorul…

- Victor Piturca (61 de ani) se pregateste sa revina in fotbal, dupa o pauza de mai bine de un an. Ultima oara pe banca echipei saudite Al Ittihad, antrenorul roman a primit o oferta din Europa.

- Edilul orasului Galati a anuntat ca exista trei obiective arheologice majore pentru a caror salvare se preocupa: castrul roman de la Barbosi-Tirighina, complexul funerar din Micro 21 (cavoul roman de secol IV) si poarta turceasca din centrul urbei.

- Premierul Mihai Tudose a discutat luni despre vanzarea Arenelor BNR, cu Ion Tiriac si Simona Halep. Tudose afirma ca este "o crima" faptul ca arenele stau in paragina si anunta ca se va gasi o solutie pentru cumpararea de la BNR, insa nu la pretul de 35 de milioane de euro cerut de banca centrala,…

- Constantin Ster, un barbat din Bacau, este suspectat de procurorii germani ca ar fi intermediat o șpaga data de divizia militara a Airbus pentru vanzarea și transferul unei producții de tip offset a avioanelor de vanatoare Eurofighter in Austria, scrie site-ul Prisacariu.ro.

- Trei studenți au murit loviți de tren in timp ce iși faceau un selfie Trei studenți au murit loviți de tren marți in timp ce iși faceau un selfie pe șinele de tren. Cele trei victime se fotografiau pe un pod feroviar atunci când au fost lovite de un tren. CITESTE AICI CONTINUAREA…