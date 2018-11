Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) a dat publicitatii datele privind un sondaj realizat pe aproape 1.000 de respondenti, doar in Municipiul Bucuresti. Potrivit raspunsurilor date, daca maine ar fi alegeri europarlamentare, 38% dntre cei chestionati ar vota PSD, in timp PNL si ALDE ar avea…

- Fostul premier Victor Ponta, reacție fulger, pe Facebook, la rezultatele sondajului CURS publicat de ȘTIRIPESURSE.RO. In urma cu doar cateva minute, Ponta a scris pe Facebook ca "Am o presimtire ( politica) - de saptamana viitoare lucrurile se vor schimba radical in Bucuresti!". Centrul…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind Primul sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora.Potrivit…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a prezentat date dintr-un sondaj de opinie de tip Omnibus, privind intenția de vot la alegerile prezidențiale defalcata in conformitate cu intenția de vot politic (de partid).Tudor Chirila cheama romanii sa iasa in strada: 'Acum nu mai au bani…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a realizat un sondaj de opinie de tip Omnibus, in perioada 20 septembrie - 1 octombrie. Iata in exclusivitate defalcarea datelor pe regiuni istorice precum și pe medii de rezidența (rural/urban). Datele la nivel național le puteți citi aici.Citește…

- NEDORIT… Cel mai nou sondaj al casei de sondare preferata de PSD, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS), pentru perioada 20 septembrie – 1 octombrie, arata in ce masura au incredere romanii in liderii Partidului Social Democrat, dupa ultimele batalii interne. Sondajul arata ca principalul…

- Cel mai nou sondaj de tip OMNIBUS realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS , in perioada 20 septembrie – 1 octombrie, dezvaluie si atitudinea romanilor fata de asa-zisul "stat paralel".Potrivit cercetarii sociologice, doar 24% dintre romani cred in existenta "statului paralel".…

- PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a ajuns la 28%, in timp ce PNL, macinat de probleme interne, se situeaza la 27%, reiese dintr-un sondaj IMAS comandat de USR si citat de Adevarul. Miscarea Romania Impreuna, partidul condus de Dacian Ciolos a depasit, la mustata, USR, in timp ce ALDE,…