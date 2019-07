Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale sunt abia la sfarsitul primaverii anului viitor, dar deja au inceput calculele pentru administrațiile locale. In cadrul sondajului de tip Omnibus au fost masurați și principalii pretendenți la Primaria Municipiului București așa cum reies ei din dezbaterile publice - asta nu inseamna…

- Liberalii negociaza cu Nicușor Dan o candidatura a acestuia din partea PNL pentru Primaria Capitalei. Chiar daca liberalii au 3-4 nume pentru Capitala, surse din partid spun ca au avut loc mai multe discuții...

- Deputatul independent Nicusor Dan, care si-a anuntat intentia de a candidat la Primaria Capitalei in 2020, sustine ca Gabriela Firea minte atunci cand spune ca este doar vina Guvernului situatia financiara in care se afla Bucurestiul. Datele financiare ale Primariei Capitalei la jumatatea anului confirma…

- Potrivit unor surse liberale citate de Antena 3, nu Rareș Bogdan ar urma sa fie candidatul PNL la Primaria Municipiului București. Antena 3 anunța ca se ia in calcul in PNL posibilitatea ca partidul sa-l susțina pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei, in 2020, de alegerile locale. Nicușor…

- Surse liberale au declarat pentru Mediafax ca Rareș Bogdan ar putea fi candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale de anul viitor. Partidul condus de Ludovic Orban ar fi vrut ca Nicușor Dan sa fie candidatul dreptei la Primaria Capitalei, dar acesta nu a dorit…

- Rareș Bogdan, cel care a deschis lista PNL la europarlamentare, ar putea fi candidatul partidului pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale de anul viitor, au declarat pentru MEDIAFAX surse liberale.Inainte ca Rareș Bogdan sa se inscrie in PNL, liberalii l-au abordat…

- Catalin Drula, șeful campaniei Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare, a declarat, pentru Libertatea, ca Nicușor Dan nu va primi sprijinul alianței pentru o candidatura la Primaria Capitalei, Dan demisionand din nou din USR in ultima saptamana de campanie electorala. USR și PLUS vor susține…

- Nicușor Dan a anunțat ca va candida independent la alegerile pentru Primaria Capitalei și a facut apel la alianța USR-PLUS și la PNL sa il susțina spunand ca singura modalitate de a o invinge pe Gabriela Firea este o alianța a opoziției. "Nici USR, nici PLUS, nici PNL nu au luat vreo decizie privind…