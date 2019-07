Cel mai bine plasat politician la nivelul increderii este Gabriela Firea, primarul Capitalei, cea care se bucura de un grad de favorabilitate de 47%. Firea a spus in repetate randuri ca nu-și dorește sa candideze la alegerile prezidențiale.



Pe locul doi in acest clasament este președintele in exercițiu, Klaus Iohannis, cel care se bucura de un grad de favorabilitate de 44%. Iohannis și-a anunțat inca de anul trecut intenția de a candida pentru al doilea mandat.



Pe locul trei o regasim pe fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, cea care se bucura de un grad de favorabilitate…