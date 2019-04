Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor a prezentat in exclusivitate, luni, la "Punctul de intalnire", cel mai nou sondaj CURS privind intenția de vot a romanilor la europarlamentare in ceea ce privește partidele. "Pe masura ce ne apropi...

- Radu Tudor a prezentat in exclusivitate, luni, la "Punctul de intalnire", cel mai nou sondaj Curs privind intenția de vot a romanilor la europarlamentare in ceea ce privește partidele. "Pe masura ce ne apropi...

- Klaus Iohannis este pe primul loc in preferintele de vot ale romanilor, potrivit ultimulului sondaj de opinie realizat de CURS. 74% din respondenti au o optiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidentiale ar fi duminica viitoare, cu 8% mai mult fata de luna ianuarie, scrie digi24.ro. Presedintele…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” un sondaj Curs, care arata intenția de vot a romanilor pentru anul electoral 2019. PSD - 32% PNL - 22% ALDE - 9% Pro Romani - 9% USR -...

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” de la Antena 3 un sondaj care arata intenția de vot, cu 90 de zile inainte de europarlamentare, potrivit Curs. Moldova PSD - 39% PNL -...

- Institutul IMAS a realizat un sondaj de opinie la comanda EuropaFM, in care a analizat preferintele romanilor la nivelul lunii ianuarie 2019 in privinta alegerilor prezidentiale, parlamentare si europarlamentare. Alegeri prezidentiale Daca duminica ar avea loc alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis ar…

- In simularile ALDE, președintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, ar avea o intenție de vot de 41% in cazul unei candidaturi comune cu PSD la alegerile prezidențiale, au declarat surse din formațiunea...

- Iata o parte din dialogul purtat intre Radu Tudor și Mircea Diaconu, vineri seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”: Radu Tudor: (n.r. cand il prezenta pe Mircea Diaconu) Europarlamentar pana in luna mai, independent, dupa care Mircea Diaconu va candida la prezidențiale...…