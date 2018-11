SONDAJ CURS: cum ar vota bucureştenii la alegerile parlamentare Potrivit primei cercetari efectuate in perioada 26 octombrie - 12 noiembrie daca duminica ar fi organizate alegerile europarlamentare PSD ar fi votat de 38% dintre bucureșteni, urmat la egalitate de PNL și ALDE cu cate 15% din opțiuni. Surpriza o reprezinta PRO Romania care atinge in Capitala cota de 9%, urmat de USR și MRI cu 8 și respectiv 7 la suta. Clasamentul este incheiat de PMP care rezista la pragul care i-ar da posibilitatea sa ramana in joc, scrie stiripesurse.ro. De menționat ca 35% din electoratul bucureștean nu a exprimat o opțiune. Datele tehnice: Sondajul a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

