SONDAJ CURS: 54% dintre români sunt nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Klaus Iohannis Potrivit cercetarii sociologice, 39% dintre romani considera ca activitatea președintelui in cei 4 ani de mandat a fost buna, iar 3% considera ca a fost foarte buna. Cei care considera ca activitatea președintelui a fost proasta (38%) și foarte proasta (16%) reprezinta impreuna 54% din totalul populatiei din interiorul granitelor. 4% nu stiu sau nu au dorit sa raspunda. Studiul CURS de tip Omnibus a avut loc in perioada 24 noiembrie – 9 decembrie, cu interviuri realizate la domiciliul celor intervievați. De asemenea, conform casetei tehnice, studiul s-a desfașurat pe un eșantion național… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

