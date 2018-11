Guvernul britanic a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, a anunțat aseara premierul Theresa May, care azi a aparut in fața Parlamentului. Acolo, ea nu a avut o primire tocmai prietenoasa, in timp ce patru membri ai Cabinetului sau și-au dat demisia. In cursul dimineții, lira a pierdut teren in fața dolarului, iar oficiali europeni și-au reafirmat regretul pentru Brexit, liderii UE urmand sa se intruneasca pe aceasta tema peste 10 zile.Cum vedeți anunțul premierului Theresa May privind acordul pentru Brexit? Participa la sondajul HotNews.ro