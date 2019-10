Stiri pe aceeasi tema

- Cum ar fi ca Iohannis și cei de la PNL sa incerce sa o trimita pe Dancila in turul doi al alegerilor prezindențiale? Vi s-ar parea un scenariu horror? Ei bine, nu-i chiar așa. Pomeneam in urma cu cateva zile despre sansele extrem de mici pe care stanga politica romaneasca le are in a accede cu un candidat…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat si lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor prezidentiale de anul acesta. Conform unui comunicat al AEP, prin acest proiect de act normativ sunt propuse mai multe masuri,…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, face apel la Guvern si la Autoritatea Electorala Permanenta sa aprobe prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani din strainatate atat pentru votul prin corespondenta, cat si pentru solicitarea infiintarii de sectii de votare.Mihalache…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca a cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta, informeaza agerpres.ro. "Am cerut Autoritatii Electorale Permanente…

- Potrivit Legii 208/2015, campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfașurarii alegerilor și se incheie in ziua de sambata care preceda data alegerilor, la ora 7,00. Astfel, la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie, campania electorala va incepe pe 11 octombrie și se va…

- Donald Trump vrea sa inceapa retragerea militarilor americani din Afganistan inaintea alegerilor prezidentiale americane din noiembrie 2020, cand candideaza la al doilea mandat, a declarat luni secretarul sau de Stat Mike Pompeo.

- Viorica Danncila, in calitate de presedinte PSD, a participat duminica la Sedinta Comitetului Executiv (CEx) PSD Prahova, impreuna cu Eugen Teodorovici, presedinte executiv si cu secretarul general al PSD Mihai Fifor, gazda fiind Bogdan Toader, presedintele Organizatiei PSD Prahova, cel care a intampinat-o…

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin, a anunțat premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern. „Astazi (marți-n.red.) vom stabili prin Hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019, zi a alegerilor pentru…