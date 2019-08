Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a asistat asezata pe scaun la intonarea imnurilor german si moldovean, la o ceremonie de primire a Maiei Sandu, fiind pentru a doua oara cand recurge la un astfel de gest dupa o serie de incidente cand a fost cuprinsa de un tremurat vizibil, relateaza The Associated Press.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța intensificari ale vantului, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari electrice și grindina. A emis un Cod Galben care vizeaza și județul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa ce intreaga conducere a Partidului Democrat din Moldova (PDM) și-a anunțat demisa, liderul interimar al democraților Pavel Filip spune ca partididul nu are resurse financiare pentru a menține sediul de pe strada Armeneasca, iar, in acest sens, sunt nevoiți sa se mute intr-o alta cladire.

- Simona Halep, locul 7 WTA, a declarat, luni, ca nu va mai juca in Cupa Federatiei daca formatul competitiei se va schimba."Iubesc FedCup, nu as modifica ceva. Daca se va schimba ceva, nu voi mai juca. Imi place formatul actual. Daca il modifica, va fi complicat deoarece FedCup inseamna sa…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului și Parlamentului sa vina, de urgența, cu un proiect legislativ prin care sa se modifice legislația electorala, in așa fel incat sa nu mai existe probleme la votare, așa cum a fost in 26 mai.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul…

- Vești bune! Benzina și motorina s-ar putea ieftini, datorita unui proiect legislativ, aflat in dezbatere, ce prevede reducerea valorii accizei pentru combustibili. Documentul recomanda ca nivelul accizelor la carburanți sa revina la valoarea folosita inainte de majorarea decisa in a doua jumatate a…

- Potrivit jurnaliștilor de la New York Times, cel mai mic dintre copiii desparțiți de parinți la granița dintre SUA și Mexic este un baiețel de patru luni pe nume Constantin Mutu. In timp ce bebelușul a fost trimis in Michigan sa traiasca cu o familie adoptiva, tatal micuțului a fost trimis intr-un centru…

- Guvernul pregateste terenul pentru iesirea din piata a administratorilor fondurilor private de pensii Pilonul II. In actuala legislatie nu exista procedura pentru cazul in care toti administratorii pleaca din Romania, asa ca Executivul a adoptat joi o...