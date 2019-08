Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei, Anton Anton, membru ALDE, și-a depus demisia din funcția de ministru in Guvernul Dancila. Imediat dupa aceasta mișcare, politicianul a plecat in vacanța in Turcia. Ramona Manescu a decis sa ramana la conducerea MAE ALDE a decis luni ieșirea de…

- ALDE a decis, luni, ca partidul sa iasa de la guvernare, a declarat Calin Popescu Tariceanu. Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidentiale, iar anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politic Central, au declarat surse politice pentru Mediafax. ALDE si Pro…

- Astazi, toți miniștrii ALDE urmeaza sa demisioneze din Guvernul Dancila, dupa ce ultimele incercari de coabitare cu PSD au eșuat lamentabil. Dupa inceperea noii sesiuni parlamentare, Calin Popescu...

- Prezidențiabilul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a aratat extrem de suparat pe colegii de alianța de la PSD. El susține ca aveau o ințelegere veche sa mearga cu un candidat comun la prezidențiale, dar cei de la PSD nu s-au ținut de cuvant și au avut dubla agenda. Tariceanu a ținut sa-i transmita…

- Viorica Dancila. președintele PSD, Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și Victor Ponta, președintele Pro Romania, vor avea o intalnire decisiva luni, 22 iulie. Potrivit surselor politice citate de...

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala, dar si pe tema sondajeklor in vederea desemnarii prezidentiabilului partidului. Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in perspectiva remanierii, a analizat activitatea a opt ministere si ca va continua. In ceea…

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte Senatului, reactioneaza sarcastic la esecul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul ALDE se alatura celor care sustin ca alegerile europarlamentare au fost fraudate."Moțiunea de cenzura a cazut! E greu, baieți, fara liste suplimentare?…

- Dupa sase luni de amanari nejustificate, plenul Senatului va supune la vot ridicarea imunitatii liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu. Votul va avea loc astazi de la ora 16.00. Coalitia PSD-ALDE detine o majoritate confortabila in Senat. Surse politice sustin pentru „Adevarul“ ca senatorii PSD vor…