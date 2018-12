Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 85,4% dintre romani isi asuma cu mandrie identitatea, dar numai 30,2% obisnuiesc sa arboreze tricolorul de ziua nationala a Romaniei, potrivit unui sondaj realizat de SC CT&Research SRL la comanda Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN), dat publicitatii miercuri. Potrivit…

- Fostul lider comunist Nicolae Ceausescu si marele sculptor Constantin Brancusi ocupa primele locuri intr-un clasament al celor mai importante (marcante) personalitati istorice sau culturale ale Romaniei moderne si contemporane, releva un sondaj realizat de CT&Research realizat la comanda Fundatiei Universitare…

- Inițiativa legislativa prin care se solicita accesul la educație pentru copiii care nu au un CNP a trecut ieri de plenul Senatului. Prin acest demers este modificata Legea educatiei nationale, in așa fel incat copiii fara acte de identitate sa poata fi inscriși in sistemul educațional. Autoritațile…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, miercuri la o dezbatere la Facultatea de Drept din Bucuresti, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE. "Pentru mine, Romania este pregatita sa aiba Presedintia Consiliului UE la inceputul lui 2019. Coruptia e o problema…

- Rusia utilizeaza spatiul Marii Negre pentru proiectarea fortei militare in estul Mediteranei, a afirmat, potrivit agentiei Reuters, ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor, in cursul unei conferinte internationale, scrie Mediafax."Federatia Rusa utilizeaza Marea Neagra pentru a proiecta forta…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, apreciaza ca adoptarea legii offshore in prima varianta ”pare sa fi fost o mica diversiune, completata de un posibil santaj la adresa companiilor multinationale”. ”Domnule Dragnea, care e comisionul? Dragnea, ca un adevarat despot, dispune, dupa bunul plac, de resursele…

- Și sistemul public de sanatate este pus in dificultate de plecarea din țara in ultimii ani a unui numar mare de romani apți de munca, nu doar sistemul de pensii. O analiza Profit.ro arata ca numarul asiguraților se situeaza la 17,4 milioane de persoane, in timp ce cel al persoanelor care platesc contribuții…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din sistemul de educatie privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania. In total, la sondaj au participat 5.628 de angajati din sistemul de educatie: ...