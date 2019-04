Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea ca Eugen Nicolicea sa prea Ministerul Justiției este o bataie de joc grosolana la care PSD-ul se deda la adresa tuturor oamenilor cinstiți și cu bun-simț din Romania, spune senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi. El afirma ca schimbarea lui Tudorel Toader cu Nicolicea s-a facut in cel mai pur…

- „Dacian Ciolos si Dan Barna ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte nominalizarea lui Eugen Nicolicea pentru functia de ministru al Justitiei. Eugen Nicolicea este unul dintre autorii asaltului PSD impotriva Justitiei, un impostor fara pregatire juridica temeinica, o bataie de joc pentru…

- Remanierea propusa de PSD este „o obraznicie”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban. ”Știți, este o vorba româneasca : scapi de dracu, dai de ta-su, cam așa calific aceste propuneri, la fel de inoportune”, a spus el. PSD a decis în CEx sa-i prpuna pe…

- (Sa ne spuneți daca stați astazi la coada pentru autograf din partea domnului președinte) Cu siguranța, nu vom cere un regim privilegiat. Cand ne va veni randul, așteptam cartea cu autograf. (Credeți ca iși exerseaza domnul președinte caligrafia pentru decretele, poate cel de revocare…

- Partidul Social Democrat va astepta pana cel tarziu luni ca presedintele Klaus Iohannis sa semneze propunerile de ministri pentru Justitie, Fondurile Europene si Ministerul pentru relatia cu romanii de pretutindeni. In caz contrar, formatiunea ia in calcul o restructurare guvernamentala, iar noul Guvern…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, dupa CEX-ul PSD, ca Eugen Nicolicea, propunerea social-democraților pentru a-l inlocui pe Tudorel Toader in funcția de ministru al Justiției, va trebui sa asigure „deblocarea actelor normative de la...

- Comitetul Executiv National al PSD a decis miercuri inlocuirea din functie a ministrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero si Tudorel Toader, au precizat surse politice prezente la reuniune. In locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene,…

- "Mi s-a mai propus si am refuzat in mod constant aceasta propunere. Oricum, ceea ce am de spus si ceea ce am de auzit se discuta strict in interiorul Comitetului Executiv, nu as vrea sa anticipez nici argumentele pentru asemenea tema de discutie si nici raspunsul meu, pentru ca ar fi incorect fata…