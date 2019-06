Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus, luni seara, la TVR, ca exclude o candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an si crede ca poate ajuta mai bine candidatul PSD din postura de prim-ministru potrivit news.ro.Dancila a afirmat, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ca…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) si-a ales sambata, in congres, noua conducere si si-a desemnat candidatul la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale, ea fiind votata in unanimitate pentru aceasta candidatura…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a spus ca in cadrul Congresului PSD din 29 iunie se va alege un nou președinte al PSD, iar candidatul la prezidențiale va fi ales in toamna, dupa ce vor fi efectuate sondajele.”Intr-un partid este normal sa nu avem același punct de vedere. Faptul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca trebuie o analiza serioasa pentru candidatul la prezidențiale și le-a cerut celor de la PSD sa nu ia decizii pripite.”Am hotarat ca vom face dupa aceste alegeri analize privitoare la candidatul la alegerile prezidențiale. Eu zic sa nu…

- Fostul general Prabowo Subianto, candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Indonezia, a facut apel vineri impotriva victoriei lui Joko Widodo, invocand "fraude masive", neconfirmate de organul indonezian de supraveghere electorala sau de observatorii independenti, relateaza AFP. …

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a comentat recentele declaratii ale presedintelui PSD Liviu Dragnea, potrivit carora candidatul partidului pentru alegerile prezidentiale ar urma sa fie anuntat in seara zilei de duminica, 26 mai.

- Liviu Dragnea iși va lansa sigur candidatura la alegerile prezidențiale, duminica seara, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24. In acest sens, gazetarul a precizat ca anunțul liderului PSD este legat de seara alegerilor din 26 mai și de sentința de a doua zi. El a adaugat ca Liviu Dragnea spera la…

- Candidatul social-democratul Stevo Pendarovski se claseaza pe primul loc in cadrul alegerilor prezidențiale din Macedonia de Nord, in urma numararii a aproximativ 80% dintre voturi, a transmis Comisia Electorala din Macedonia de Nord, conform publicației Ekathimerini.Citește și: Sondaj CURS -…