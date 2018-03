Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui - n.r.)…

- „Mult preasuspendatul Dodon iarași iși revarsa frustrarile intrand in lupta cu propriii cetațeni. Statul exista pentru cetațeni, nu invers", scrie Maia Sandu pe pagina sa oficiala de Facebook.

- Un grup de intelectuali din Republica Moldova ii adreseaza președintelui o scrisoare prin care solicita anularea deciziei de retragere a cetațeniei Republicii Moldova lui Traian Basescu. criticand totodata atitudinea lui Dodon deoarece isi permite sa ameninte judecatori si ca face numai abuzuri de cand…

- Intrebat daca suspendarea președintelui reprezinta arma PSD-ului, Marius Pieleanu a spus ca singura arma legitima trebuie sa fie Parlamentul. "A fost o tema falsa ideea de suspendare a președintelui. S-a speculat mult pe chestiunea aceasta. Eu nu am auzit nici in zona PSD-ului, nici in alte…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- Revocarea din functie a procurorului sef al DNA este "normala si fireasca", a declarat luni deputatul social-democrat Catalin Radulescu, care a adaugat ca despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis "nu a discutat nimeni".

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a afirmat, vineri, ca este posibila suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta va lua o decizie pe care liderii PSD si ALDE nu si-o...

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- "In niciun caz" nu se va ajunge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta refuza revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi propusa de ministrul Justitiei, a declarat senatorul PSD Serban Nicolae la Antena 3, motiv pentru care a fost certat de avocata Ingrid Mocanu, aflata in platou. Aceasta…

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Aproximativ 6.000 de persoane au semnat petitia online prin intermediul careia se cere schimbarea denumirii de "Politie Localaldquo;, respectiv "politist localldquo; cu cea de "Garda Publicaldquo;, respectiv "gardian publicldquo;. De asemenea, aproximativ 3.500 de persoane au si comentat pe aceasta…

- Spunem adio trecerii la ORA DE VARA? Parlamentul European a votat pentru eliminarea trecerii la ora de vara și ora de iarna. Schimbarea orei vara și iarna ar putea sa fie lasata in spate, dupa ce Parlamentul European a votat, miercuri, in favoarea introducerii aceluiași timp pe tot parcursului anului.…

- Șomajul și corupția – acestea sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta cetațenii din Republica Moldova. Cel puțin asta arata un sondaj facut de compania Magenta, la solicitarea Centrului de Informare și Documentare NATO din RM.

- Introducerea vectorului european in Constituție ar putea fi interpretat și ca extinderea bazinului electoral. Președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autoritaților Publice, Ion Dron, a exprimat aceasta opinie in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova,…

- Doar 22% au spus ca au avut o reactie „oarecum pozitiva”, in timp ce 29% au reactionat negativ. Deputatul independent Remus Borza, joi, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a comentat acest subiect. "CNN a facut un sondaj din care a reieșit ca 48% dintre americani au o parere…

- Rata de popularitate a presedintelui SUA, Donald Trump, este in crestere, 42% dintre cetatenii americani fiind de acord cu politicile liderului de la Casa Alba, releva datele unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Monmouth, relateaza Politico.com, citeaza Mediafax.Potrivit sondajului…

- CCR admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. Curtea Constitutionala a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis, referitoare la legea care anula suspendarea functionarilor publici trimisi în judecata…

- Vitalia Pavlicenco, președintele Partidului Național Liberal (PNL), a facut o sesizare la Procuratura generala pe numele lui Igor Dodon și partidului sau socialist. Național Liberalii cer suspendarea activitații acestora de catre Ministerul Justiției al Republicii Moldova, cat și interzicerea lor.

- Sesizarea presedintelui Iohannis privind legea care anuleaza suspendarea functionarilor publici trimisi in judecata, luata in discutie astazi de CCR Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala a realizat primul sondaj politic in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii posibila suspendare a președintelui Klaus Iohannis.

- Dupa ce demisia lui Mihai Tudose ajunge astazi oficial la Administratia Prezidentiala, PSD va merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor pentru a arata ca detine majoritatea parlamentara care sa sustina un nou premier. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, admite ca PSD ar putea recurge…

- Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, spune ministrul Muncii, Olguta Vasilescu,in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara. Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR 1, ca PSD va merge…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, recunoaste ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentara.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva suspedarii repetate a președintelui țarii, Igor Dodon, precum și investirii noilor membri ai Guvernului. De asemenea anunța ca la primele ședințe plenare ale sesiunii de primavara-vara a parlamentului, PSRM va veni cu inițiativa de a…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- Liderul fractiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune ca nu cunoaste in practica internationala exemple cand presedintele tarii poate fi suspendat pe o perioada de cateva minute, ca decretul pentru desemnarea unor demnitari sau promulgarea unor legi sa apartina altei persoane.…

- Guvernul camerunez a arestat numerosi activisti anglofoni, in urma unor proteste pasnice, in incercarea de a descuraja elementele care ar putea perturba stabilitatea, in zonele din Camerun in care se vorbeste limba engleza. De exemplu, un cunoscut activist si avocat. Agbor Nkongho, risca pedeapsa cu…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza, marti, sesizarea depusa de deputati ai Partidului Democrat privind suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, care a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri, relateaza Radio Chisinau.

- Cotidianul ZIUA de Constanta a derulat, in perioada 18 30 decembrie, un sondaj de opinie cu tema "Credeti ca este momentul ca in Romania sa fie introdusa o noua taxa auto ldquo;, pe fondul declaratiilor facute de Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, care a precizat ca, pana in luna aprilie a anului…

- Un grup de deputati ai Partidului Democrat din Republica Moldova au depus, joi, o sesizare la Curtea Constitutionala privind suspendarea presedintelui Igor Dodon, care a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri propuse de catre Guvern, relateaza site-ul deschide.md.

- Fractiunea parlamentara a Partidului Liberal va asigura voturile necesare pentru modificarea Constitutiei prin introducerea sintagmei „integrare europeana” ca vector de dezvoltare externa al tarii, doar dupa ce majoritatea parlamentara va vota pentru includerea in Legea Suprema a limbii romane ca limba…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu i-a trimis șefului statului o solicitare pentru declararea zilei de 16 decembrie, ziua in care va fi inmormantat Majestatea Sa Regele Mihai al Romaniei, drept zi de doliu național. „Pentru a pastra tradiția lansata frumos anul trecut de fostul președinte Nicolae…

- Guvernul susține inițiativa legislativa de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova prin substituirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana”, noteaza NOI.md. Astfel, in Legea Suprema limba romana ar putea fi numita limba de stat a Republicii Moldova. Propunerea legislativa…

- Guvernul de la Chisinau a dat aviz pozitiv in sedinta de miercuri, 13 decembrie, initiativei legislative de modificare a articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova, prin care se urmareste inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” ca limba de stat in Legea Suprema.

- Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului de lege care prevede redunumirea limbii din moldoveneasca in limba romana in art. 13 din Constituția Republicii Moldova.Astfel, in Legea Suprema limba romana ar putea fi numita limba de stat a Republicii Moldova.

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii privind statutul functionarilor publici, care abroga prevederea potrivit careia functionarii publici sunt suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi…