Stiri pe aceeasi tema

- Înalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva în dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în prima instanta la 3 ani si 6

- Liviu Dragnea s-ar putea sa caștige alegerile europarlamentare. Sunt din ce in ce mai multe informații, din zona consultanților și a institutelor de sondare a opiniei publice care dau ca fiind posibil un asemenea rezultat.

- Liviu Dragnea, șeful PSD, urmeaza sa depuna in Parlament o propunere legislativa de sancționare a companiilor care vand in Romania produse asemanatoare, dar de o calitate inferioara fața de cele vandute in Occident. Una dintre cele mai drastice sancțiuni care se vor aplica acestor firme este reprezentata…

- Antrenorul echipei FCSB, Mihai Teja, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comentand sansele foarte mici ale formatiei sale in lupta pentru titlu cu CFR Cluj, ca in fotbal se poate intampla orice si a dat exemplu calificarile in extremis in finala Champions League obtinute in aceasta saptamana…

- Dupa ce murim, adica dupa ce inima își înceteaza activitatea, creierul înca mai continua sa lucreze și face ca persoana decedata sa fie conștienta de ce se întâmpla în jurul ei, potrivit unui nou

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat, la Digi24, dupa audierea lui Liviu Dragnea la ICCJ, in dosarul angajarilor fictive, ca alegatorii PSD nu vor mai suporta toate aceste acuze impotriva partidului de la putere și "vor riposta”. "Mi-e frica de ce se va intampla in campaniile electorale…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Romaniei, Viorica Dancili, o sa adopte modificarile la OUG 7 așa cum le-au convenit impreuna cu asociațiile de specialitate.Citește și: Liviu Dragnea CRITICA procedura numirii procurorului-șef european: 'Indiferent cine va fi ales va pleca…