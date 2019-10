Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Prezidentiale 2019. Candidatul la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu, sustinut de catre Pro Romania si ALDE, a declarat, joi, la Botosani, ca obiectivul sau nu este sa ajunga presedintele Romaniei,...

- E 12 octombrie, a inceput campania electorala in mod oficial. Candidații iși prezinta programele și toți aspira la o calificare in turul doi al prezidențialelor. Unii cu șanse mai mari, alte cu șanse mai mi...

- Guvernul Viorica Dancila a cazut, dar batalia alegerilor prezidențiale abia incepe oficial. Iar daca sondajele arata un concurent sigur de turul doi - pe președintele Klaus Iohannis - e agitație pentru...

- Despre Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din toamna, Madalin Voicu a spus: „Nu am o problema cu el. Am fost colegi in Parlament. E ușor spumos așa. (...) Paleologu are și haz, deci el e un tip spiritual. Nu il vad cu puterea, forța sa poata prelua președinția." Mai…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Mircea Diaconu are sanse mai mari decat ar fi avut el la alegerile prezidentiale, pentru ca din postura de candidat independent se adreseaza intregului spectru politic. "Cred ca in actuala configuratie politica, Mircea Diaconu are mai mari sanse,…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a indicat, duminica seara, la Digi 24, pe cine o sa voteze daca nu intra in finala prezidențiala. „Evident, candidatul PNL”, a zis Barna, intrebat cu cine ar vota in turul 2 intre Klaus Iohannis și Mircea Diaconu (independent susținut de…

- Un zvon capata tot mai multa relevanța. Cu atat mai mult cu cat nu este infirmat de cel in cauza. Și anume ca Mircea Diaconu ar urma sa devina candidatul Pro Romania la alegerile prezidențiale. Eu unul nici in ruptul capului nu pot sa cred ca este posibil așa ceva. Și am in acest sens mai multe motive.…