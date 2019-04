Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski isi mentine avantajul enorm in fata presedintelui in exercitiu Petro Porosenko dupa numararea a 80,87% din buletinele de vot la alegerile prezidentiale de duminica in Ucraina, potrivit rezultatelor preliminare date publicitatii luni de Comisia Electorala Centrala…

- „Sluga poporului” a lansat cariera politica a „magnificului actor” ucrainean Vladimir Zelenski. Acest serial de televiziune din Ucraina este suficient de realist pentru a atrage atenția spectatorilor și este destul de absurd pentru a-i face sa zambeasca, scrie editorialistul The Washington Post, Anne…

- Dupa procesarea a 50% din procesele-verbale la alegerile prezidentiale din Ucraina, lider este Vladimir Zelenschi, cu 30,20% voturi, urmat de Piotr Porosenko, cu 16,64%, si Iulia Timosenko, cu 13,08%, transmite IPN cu referire la presa ucraineana, care citeaza datele Comisiei Electorale Centrale din…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, un novice in politica, s-a clasat pe primul loc, duminica, in primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina și il va infrunta in al doilea tur de scrutin, pe 21 aprilie, pe actu...

- În buletinul de vot au fost incluși numele celor 39 de candidați care lupta pentru scaunul de președinte al Ucrainei. În cadrul secțiilor de votare se afla observatori internaționali acreditați și reprezentanți ai societații civile care monitorizeaza procesul electoral. Comisia Electorala…

- Analistii considera ca, cel mai probabil, numele viitorului lider al Ucrainei va fi cunoscut dupa cel de-al doilea tur. Favoritii scrutinului sunt actualul sef al statului, Petro Porosenko, fostul premier ucrainean, Iulia Timosenko, si actorul de comedie, Vladimir Zelenski.

- În preajma alegerilor prezidentiale din Ucraina, Serviciul de graniceri al acestei tari a intensificat paza pe segmentul transnistrean al frontierei cu Moldova si la granita administrativa cu teritoriul Crimeii, temporar ocupat. Anuntul a fost facut în cadrul unui briefing la Kiev de…